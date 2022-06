Les millors sabatilles Nike per aixecar pesos

Per gaudir de tots els avantatges de l'aixecament de pesos, hi ha diversos exercicis i moviments que cal incorporar en la rutina per activar tots els grups musculars. Unes sabatilles per aixecar pesos adequades proporcionen tracció per evitar el lliscament. A més, solen tenir un taló baix, pla i ample per a més estabilitat. Segueix llegint per descobrir les nostres recomanacions de sabatilles Nike per aixecar pesos i com pots trobar el millor model per a tu.

CONTINGUT RELACIONAT: Els millors guants d'entrenament Nike per a les sessions més dures