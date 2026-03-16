Sabatilles d'entrenament vs. sabatilles de running. Quina diferència hi ha?

Sabatilles de training o de running: quina diferència hi ha i quines hauries de dur
Guia de compra
Les sabatilles de running i de training serveixen per a diferents tipus de moviments, i saber diferenciar-les és essencial per aprofitar al màxim cada entrenament.
Tant si corres com si vas al gimnàs, o les dues coses, necessites l'equipament adequat per poder donar-ho tot i sentir-te el millor possible. Però amb opcions de sabatilles esportives al mercat, pot resultar difícil saber si et convé més agafar unes sabatilles d'entrenament o de running segons l'activitat que practiquis.
Potser penses en posar-te les sabatilles més còmodes per sortir, però portar-ne unes que no siguin adequades per al tipus d'entrenament que facis pot augmentar el risc de lesions.
Quina diferència hi ha entre les sabatilles d'entrenament i les de running? Tot i que les sabatilles de cross-training i les de running tenen algunes similituds, les de running proporcionen l'amortiment apropiat que necessites per recórrer distàncies llargues, mentre que les d'entrenament són adequades per acompanyar una varietat més gran de moviments.
A l'hora de triar entre sabatilles d'entrenament o de running, a continuació t'expliquem què has de tenir en compte per al pròxim entrenament.
Punts clau
- Les sabatilles de running estan dissenyades per al moviment cap endavant i per oferir amortiment en distàncies llargues.
- Les sabatilles d'entrenament faciliten els moviments laterals, l'aixecament de pes i els entrenaments multidireccionals.
- Portar el calçat equivocat pot augmentar el risc de lesions i afectar el rendiment.
- Tria sabatilles de running per fer quilòmetres i sabatilles d'entrenament per al gimnàs i els entrenaments HIIT.
Què són les sabatilles de running?
El running ofereix molts avantatges per a la salut física i mental, com ara reduir l'ansietat o millorar la capacitat pulmonar. No obstant això, l'impacte repetit dels peus amb el terra pot generar tensió al cos i provocar lesions si no fas servir l'equipament adequat.
Les sabatilles de running estan dissenyades per proporcionar una correcta absorció d'impactes i bona subjecció en el moviment cap endavant. A més, són lleugeres, perquè puguis córrer tant per carretera com per pista. Així mateix, tenen més amortiment a l'entresola i més subjecció al pont que les sabatilles d'entrenament, cosa que et pot ajudar a protegir-te de les lesions per ús excessiu, com les fractures per sobrecàrrega.
Quan has de portar sabatilles de running
Pot semblar obvi, però les sabatilles de running estan dissenyades específicament per al running, de manera que les has de portar per córrer. L'única excepció és si corres distàncies curtes a la cinta per escalfar abans d'un entrenament amb pesos. En aquest cas, i si recorres menys d'un quilòmetre i mig aproximadament, et pots posar les sabatilles de cross-training. Si corres distàncies més llargues per carretera o a la cinta, tria unes sabatilles lleugeres de running de carretera. Per als entrenaments de velocitat o les curses amb ritme controlat, molts runners prefereixen una sabatilla més lleugera i reactiva, mentre que les opcions amb més amortiment solen ser més adequades per a les curses de recuperació i els dies de més quilòmetres. Si corres a l'aire lliure, les sabatilles de trail running són la millor opció perquè proporcionen més protecció en terrenys més durs.
Què has de buscar en unes sabatilles de running
- Comoditat i un bon ajust: emprova't les sabatilles de running cap al final del dia posant-te els mitjons de running amb absorció d'humitat que facis servir normalment. Així t'asseguraràs de triar la talla i ajust adequats. La puntera ha de ser prou ampla per poder flexionar i estirar els peus, i la zona del taló no t'hauria de lliscar ni fregar. T'han d'anar bé des del principi: no confiïs en el període d'adaptació.
- Amortiment i reactivitat: busca unes sabatilles amb prou amortiment a l'entresola, sobretot si corres distàncies llargues. L'amortiment ajuda a absorbir l'impacte i a reduir la tensió del cos, mentre que la capacitat de resposta fa referència a la rapidesa amb què la sabatilla retorna l'energia per impulsar-te cap endavant. Per exemple, el nou sistema d'amortiment Nike Zoom està dissenyat per equilibrar la protecció contra impactes amb un bon retorn d'energia. Una bona regla general és que les sabatilles han de brindar protecció i estabilitat sense que resultin massa toves a sota els peus.
- Sensació de lleugeresa: les sabatilles de running no t'haurien de frenar. Tria un model de confecció lleugera que mantingui l'amortiment allà on més el necessites.
- Tracció i protecció: si tens pensar córrer per camins, busca unes sabatilles amb uns tacs més profunds i una part superior amb més durabilitat.
- Drop del taló a la puntera adequat: les sabatilles tradicionals de running tenen un drop de 10 mm o més, gràcies a l'amortiment addicional al taló. Això et pot resultar útil si tens tendència a posar el pes primer al taló quan corres. Si, en canvi, el poses a la part mitjana o a l'avantpeu, o si sols tenir problemes de genoll, decanta't per unes sabatilles amb un drop del taló a la puntera més baix.
Què són les sabatilles de cross-training?
Les sabatilles d'entrenament poden suportar un ampli ventall de moviments, des de moviments pliomètrics laterals, esquats o canvis ràpids de direcció. En general, les sabatilles d'entrenament solen tenir soles més planes, un drop del taló a la puntera més baix i més flexibilitat. A més, estan dissenyades per proporcionar més estabilitat. Per exemple, la línia Nike Metcon està pensada per oferir més estabilitat en aixecaments de molt de pes.
Quan has de portar sabatilles de training
Les sabatilles de training són efectives per fer moltes activitats, com per exemple:
- Entrenament d'intervals d'alta intensitat (HIIT)
- Entrenaments i bootcamps a l'exterior
- Aixecament de pesos
- Entrenament de força
- Exercicis pliomètrics
- Entrenament d'agilitat
- Bàsquet, voleibol i tennis
- Classes d'aeròbic
- Cross-training
- Zumba i altres classes de dansa
- Algunes classes de ioga (opcional)
Què has de buscar en unes sabatilles de training
Triar les millors sabatilles de cross-training dependrà de l'activitat que facis, però en general, has de mirar que tinguin les característiques següents:
- Comoditat i ajust: comprova que puguis moure els dits amb llibertat, que el taló no et llisqui i que el peu no s'estiri a la part superior. Tria unes sabatilles que et resultin còmodes des del principi en comptes de confiar en el període d'adaptació.
- Subjecció al pont: tria unes sabatilles amb prou amortiment per subjectar el pont, cosa que pot ajudar a reduir el risc d'esquinç.
- Estabilitat: les soles exteriors amples i gruixudes ajuden a mantenir el peu a lloc en els moviments laterals.
- Subjecció ferma al taló: proporciona més estabilitat al turmell durant l'aixecament de pesos.
- Part superior duradora i amb subjecció: busca materials que proporcionin més subjecció i protecció.
Per què no hi ha un model de sabatilles que serveixi per a tot
Les sabatilles estan dissenyades segons els patrons de moviment per als quals es fan servir. Les sabatilles de running destaquen en el moviment repetitiu cap endavant. Alguns models estan pensats per ser lleugers i flexibles, ideals per córrer més de pressa, mentre que d'altres incorporen entresoles més gruixudes i màxim amortiment per a curses llargues o els dies de recuperació, segons Harvard Health. D'altra banda, les sabatilles d'entrenament tenen un amortiment més ferm i prioritzen l'estabilitat i el control per als moviments laterals.
Fer servir sabatilles de cross-training per córrer, per exemple, no només pot resultar incòmode, sinó que pot provocar lesions, ja que no tindràs prou amortiment per absorbir l'impacte de cada pas.
Comparació entre les sabatilles de running i les de training
Sabatilles de running
- Subjecció en el moviment cap endavant
- Més amortiment a l'entresola
- Drop del taló a la puntera més alt
- Més lleugeresa i transpirabilitat
Sabatilles de training
- Subjecció en els moviments multidireccionals
- Amortiment ferm al taló
- Drop del taló a la puntera més baix
- Més durabilitat
Quines sabatilles has de fer servir segons el teu entrenament
- Curses llargues o quilòmetres a la cinta de córrer: sabatilles de running
- Aixecament de pesos o HIIT: sabatilles d'entrenament
- Entrenaments mixtos: tria en funció del moviment dominant
Preguntes més freqüents
Puc portar sabatilles d'entrenament per córrer?
Si penses córrer més d'un quilòmetre, no és una bona idea posar-te les sabatilles de training. Les sabatilles de training pesen més i per això et poden resultar incòmodes. A més, no tenen prou amortiment per absorbir l'impacte que causa córrer de manera contínua sobre l'asfalt. Córrer amb sabatilles d'entrenament pot augmentar les possibilitats de desenvolupar fasciïtis plantar, una inflamació de la banda de teixit que recorre la planta del peu.
Puc portar sabatilles de running per entrenar?
Les sabatilles de running no proporcionen prou estabilitat i subjecció en els moviments laterals, de manera que no són recomanables per entrenar-se al gimnàs. Fer moviments pliomètrics amb sabatilles de running, sobretot si són laterals, pot augmentar el risc de lesions.
Què va més bé per caminar, les sabatilles de running o les d'entrenament?
Les sabatilles de running et proporcionaran més subjecció i amortiment per caminar distàncies llargues que les de training. Si només vols sortir a fer una passejada curta de tant en tant, t'anirà bé qualsevol tipus de sabatilles. Però si sols fer marxa, participes en maratons caminant, fas senderisme o recorres distàncies llargues, el més recomanable és decantar-se per unes sabatilles de running.
És millor portar sabatilles d'entrenament o de running per fer HIIT?
Als entrenaments d'intervals d'alta intensitat (HIIT) cal moure's en moltes direccions i hi sol haver exercicis pliomètrics. Les sabatilles d'entrenament estan dissenyades per aportar estabilitat al peu en els moviments laterals i els salts, de manera que t'aniran més bé per als entrenaments de HIIT que les de running.
Un mateix parell de sabatilles val tant per córrer com per entrenar?
Tot i que, en teoria, es poden fer servir les mateixes sabatilles per a totes dues coses, no és recomanable. El motiu és que les sabatilles de running i les d'entrenament tenen finalitats diferents: les de running ofereixen un gran amortiment per facilitar els moviments cap endavant, mentre que les d'entrenament tenen menys amortiment i proporcionen més estabilitat per facilitar els moviments laterals. Fer servir un parell de sabatilles per a totes dues activitats pot augmentar el risc de lesions i accelerar el desgast de les sabatilles. Dit això, hi ha opcions de sabatilles de cross-training que poden anar bé per a sessions lleugeres que impliquin les dues activitats.