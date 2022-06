Quan comprem sabatilles i roba per als més petits, la comoditat és fonamental. Si la peça no és còmoda, no voldran portar-la. Això no vol dir que la comoditat sigui incompatible amb l'estil, ni tan sols en el cas dels més petits.



Si tens sabatilles a la llista, cerca opcions amb amortiment addicional que estiguin confeccionades amb materials flexibles. Els peus dels més petits poden créixer fins a mitja talla més cada 2 o 4 mesos. Per això, cal que els models siguin elàstics i puguin anar adaptant-se. Els nens i les nenes també estan més còmodes quan hi ha una mica d'espai per moure els dits. Les sabatilles Nike ofereixen tots aquests avantatges en models amb tocs de colors perquè puguin expressar la seva personalitat mentre corren, salten i juguen amb total comoditat.



La roba per a nens i nenes, igual que les sabatilles, ha de ser còmoda. Prefereixen textures i peces de roba més suaus que els ofereixen més comoditat. El teixit Fleece és l'opció bàsica, fins i tot per a la roba esportiva. És càlid i fàcil de netejar i combinar. Tria una dessuadora clàssica o una dessuadora amb caputxa de teixit Fleece amb cremallera completa i una butxaca tipus cangur, que de segur serà una de les seves peces preferides.



Si un nen o una nena del teu entorn ha començat a explorar la seva faceta esportiva, et recomanem unes sabatilles que puguin fer servir per a les competicions i per al dia a dia. Les sabatilles amb sola de goma ofereixen tracció addicional, i la malla transpirable manté els peus frescos. A més, les sabatilles amb un tancament amb veta adherent regulable mantenen els peus segurs per fer driblatges a la pista de bàsquet, córrer pel camp o jugar al parc.