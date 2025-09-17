Les millors idees per a regals, segons els Nike Trainers
Guia de compra
El nostre equip expert en fitness t'explica què regalaran als seus éssers estimats aquestes festes i més enllà.
No hi ha res millor que sorprendre els teus éssers estimats amb un regal que els encantarà i que faran servir moltíssim. Si busques idees de regals Nike per als entusiastes del fitness que més t'estimes, un equipament nou per entrenar o una peça de roba esportiva còmoda sempre és un encert, sigui quina sigui la seva edat.
Els Nike trainers saben de primera mà què significa moure's, des del ciclisme i l'entrenament de força fins al ioga i la marxa atlètica, per això els hem demanat a tres d'ells que comparteixin les seves idees de regals Nike.
(Contingut relacionat: les set millors idees de regal Nike per a runners)
La llista de la compra de la Nike Trainer Betina Gozo
1. Dessuadora càlida amb caputxa
Tant si està posant el llistó ben alt als seus clients mentre practiquen com durant l'estona que té per relaxar-se després d'haver entrenat ella, a la Nike Trainer Betina Gozo li encanta posar-se la dessuadora cropped amb caputxa Nike Sportswear Phoenix feta amb teixit Fleece. Aquesta dessuadora folgada amb caputxa és perfecta per a aquelles persones actives que no volen renunciar a l'estil. La cremallera bidireccional de la dessuadora la fa més versàtil, de manera que pots lluir-la de diverses maneres.
2. Leggings còmodes
"Els leggings de cintura alta Nike Zenvy han estat els meus preferits des que van sortir", ens diu la Betina. "Els puc fer servir per entrenar, fer ioga, estar per casa o fer encàrrecs. S'adapten a la perfecció". Afegeix que la llargada de 7/8 és ideal per a ella, que fa 1,63 m.
3. Conjunts i sabates precioses per a nadons i nens petits
La roba esportiva no és només per a adults: els nadons i els infants també hi compten. Betina ens explica que hi ha moltes idees de regals Nike per als petitons. Per als nadons, recomana les Nike Swoosh 1, confeccionades amb el material Flyknit característic de Nike i amb una corretja de velcro fàcil de fer servir. Si el nen o la nena és més gran, una bona opció són les sabatilles sense cordons Nike Dynamo Free. Per descomptat, les sabatilles sempre queden millor amb un conjunt de roba a joc. Les opcions preferides de la Betina són el conjunt de màniga llarga Nike Ready, Set! o el de màniga curta de Nike.
La llista de la compra de la Nike Trainer Lauren Schramm
1. Sabatilles fresques per al dia a dia
Si hi ha una cosa a la qual la Nike Trainer Lauren Schramm no es pot resistir, són unes sabatilles de colors atrevits i divertits. "Cada vegada que em poso les Nike Vomero 5, em tiren floretes", afirma. "Són còmodes per portar-les tot el dia i queden bé amb qualsevol conjunt". Li agrada, en especial, la combinació de colors rosa.
2. Sabatilles de running elegants
"Si vols començar a córrer o ja fas quilòmetres i quilòmetres, et recomano les sabatilles Nike Vomero Plus", ens comenta la Lauren. «És com si estiguessis corrent sobre un núvol. Amb elles, gairebé sempre tinc ganes de sortir a córrer.»
3. Sabatilles d'entrenament resistents
La Lauren recomana les Metcon 10 per a qualsevol persona que passi moltes hores al gimnàs saltant, aixecant peses i fent exercici amb màquines. "Aquest model és encara més flexible i reactiu que els anteriors, així que et permetrà moure't com vulguis", explica.
La llista de la compra del Nike Trainer Jonah Kest
1. Pantalons curts transpirables
"Els pantalons curts versàtils Nike Unlimited Dri-FIT 5 són els meus preferits perquè s'adapten perfectament al moviment, tant si estic fent salutacions al sol com si estic fent una sessió ràpida de HIIT", ens explica el Nike Trainer Jonah Kest. "El folre interior ofereix la subjecció suficient, així que no necessito una capa addicional, i el teixit és lleuger, fins i tot per a la calor que fa a Miami."
2. Samarretes d'entrenament ajustades
En Jonah prefereix la llibertat que li dona una samarreta de tirants en els dies més calorosos o en les sessions d'entrenament especialment dures i, per això, recomana regalar la samarreta de fitness sense mànigues Nike Pro Dri-FIT per a home als entusiastes dels entrenaments. "Em dona total llibertat per fer equilibris amb els braços i gairebé no pesa", afirma.
3. Bossa d'entrenament pràctica
A gairebé tothom li pot agradar una bossa nova per al gimnàs, sobretot si són persones que sovint van amunt i avall. L'elecció d'en Jonah és la bossa d'esport Nike Brasilia. "Aquesta bossa m'ha acompanyat a retirs, estudis i aeroports", diu. "La butxaca ventilada per a les sabatilles manté l'estora i la roba fresques, i té la mida adequada per a una muda de roba, el portàtil i els aperitius per al camí."
4. Sabatilles de running de carretera lleugeres
Si la persona que rebrà el regal és un runner de carretera que, de tant en tant, fa exercicis de velocitat a la pista, segur que l'encertes amb les sabatilles Nike Free Run 5.0. "És com anar descalç, però amb l'amortiment suficient per fer curses de velocitat o llargues caminades", explica en Jonah. "Me les poso després de classe i és com si encara caminés pels núvols."
5. Estora de ioga versàtil
No cal que facis ioga cada dia per saber apreciar una bona estora. L'estora de ioga reversible Nike (4 mm) és el regal perfecte per a qualsevol persona a la que li vulguis recordar que ha de trobar una estoneta per fer estiraments després d'entrenar o un llarg dia dempeus. Independentment del tipus de ioga, aquest regal de Nike és la millor opció per a aquelles persones que en practiquen. "Amb aquesta estora, he practicat a tot arreu, des de la platja fins als terrats dels hotels", explica en Jonah. "Un dels costats té una superfície adherent, que m'ajuda a no relliscar quan estic suat. L'altre és més suau i és ideal per a quan la pràctica és més lenta i reparadora. L'estora·és·prou·lleugera·per·viatjar·amb·ella, però·també·ofereix·la·subjecció·necessària."