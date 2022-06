Aixecar pesos ajuda a cremar greixos?

L'aixecament de pesos provoca microtrencaments en els músculs que es reforcen durant el procés de reparació. Aquest procés també té beneficis per a la pèrdua de pes pel seu efecte en el metabolisme.



La teva TMB es basa en diversos factors com l'alçada, el pes, l'edat, el sexe i la composició corporal. Com més massa muscular tens, generalment el ritme metabòlic és superior. El múscul és metabòlicament més actiu que el greix, és a dir, requereix més energia per mantenir-se. Un estudi de 2001 de Medicine and Science in Sports and Exercise va demostrar que, després de fer entrenaments amb pesos durant 24 setmanes, els homes participants van millorar el metabolisme basal aproximadament en un 9 per cent.