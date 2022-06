Els millors guants d'entrenament Nike per a les sessions més dures

Tant si et dediques a aixecar pesos els caps de setmana com si ho fas cada dia, si tens un objectiu de fitnes, ja coneixes la frustració que provoquen les petites coses que dificulten l'entrenament. Parlem de butllofes, callositats i la suor de les mans, entre d'altres. Si vols aixecar pesos al gimnàs, els guants d'entrenament et poden ajudar a superar aquests obstacles i oferir-te més adherència i seguretat. Els guants d'aixecament de pesos Nike, amb enconxat per protegir les mans i subjecció als canells per reduir el risc de lesionar-te, t'ofereixen el que necessites per perseguir grans objectius i millorar la força i la resistència. A continuació t'expliquem tot el que has de saber per trobar els guants perfectes per als teus entrenaments d'aixecament de pesos.