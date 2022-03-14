Els millors guants d'entrenament Nike per a les sessions més dures
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Protegeix-te les mans i millora l'adherència amb els millors guants per aixecar pesos i d'entrenament Nike.
Tant si et dediques a aixecar pesos els caps de setmana com si ho fas cada dia, si tens un objectiu de fitnes, ja coneixes la frustració que provoquen les petites coses que dificulten l'entrenament. Parlem de butllofes, callositats i la suor de les mans, entre d'altres. Si vols aixecar pesos al gimnàs, els guants d'entrenament et poden ajudar a superar aquests obstacles i oferir-te més adherència i seguretat. Els guants d'aixecament de pesos Nike, amb enconxat per protegir les mans i subjecció als canells per reduir el risc de lesionar-te, t'ofereixen el que necessites per perseguir grans objectius i millorar la força i la resistència. A continuació t'expliquem tot el que has de saber per trobar els guants perfectes per als teus entrenaments d'aixecament de pesos.
Els millors guants d'entrenament Nike
Els guants Nike Gym Premium proporcionen molta adherència, protecció i subjecció per aixecar pesos. A més, són perfectes per a atletes de cross-training principiants i amb experiència. Aquest model inclou un enconxat d'escuma d'alta densitat per protegir els palmells i oferir una superfície adherent i antilliscant. Les perforacions als palmells i el material de malla transpirable i lleuger als dorsos faciliten la circulació de l'aire perquè els palmells no suïn massa. A més, per augmentar la subjecció als canells, el tancament amb veta adherent envolta la zona perquè et posis en marxa amb un ajust ferme. Aquests guants estan dissenyats amb vetes per posar-te'ls i treure-te'ls fàcilment després d'entrenar-te.
Els avantatges de portar guants d'aixecament de pesos
Adherència millorada: pot ser difícil agafar bé els pesos de mà si et suen els palmells. Molts atletes fan servir guix per això, però el guix pot irritar la pell i els pulmons, i és difícil de netejar després dels entrenaments. Un parell de guants d'entrenament t'aportaran més adherència per aixecar pesos pesants o fer dominacions i no relliscar-te, per exemple. També els pots combinar amb corretges per als canells per augmentar l'adherència en fer exercicis d'estirar, com ara el pes mort.
Protecció contra lesions: l'aixecament de pesos pot afegir tensió als tendons dels dits, els quals poden endurir-se amb el temps i acabar patint esquinçades microscòpiques que poden provocar inflamació o tendinitis. Els guants d'entrenament protegeixen i subjecten els dits, els palmells i els canells. Encara que els guants per aixecar pesos no s'hagin d'utilitzar per recuperar-te d'una lesió o com a única eina per evitar patir-ne una, poden ser un complement per assolir el teu rècord personal i no haver de patir incomoditat afegida.
Prevenció de callositats i butllofes: aixecar pesos sense guants causa fricció entre les mans i els pesos, cosa que pot provocar callositats i butllofes amb el temps. Les callositats poden arribar a fer mal si comencen a esquerdar-se o esquinçar-se, cosa que et provocarà dolor i incomoditat en aixecar pesos.
Subjecció als canells: molts guants per aixecar pesos ofereixen subjecció i ajuden a estabilitzar els canells durant els entrenaments. Això pot reduir la pressió als nervis dels canells, la qual pot provocar entumiment i formigueig a les mans i els dits. Alguns models proporcionen una subjecció que envolta el canell, però assegura't d'informar-te també sobre exercicis de prehabilitació que cobreixin les teves necessitats específiques per a l'aixecament de pesos.
Preguntes freqüents
Si ets principiant, cal utilitzar guants d'entrenament?
Si estàs començant amb l'aixecament de pesos, és una bona idea practicar amb guants per al gimnàs i sense. Fer exercicis sense guants pot ajudar-te a millorar la força amb què agafes els pesos. Així i tot, quan comencis a aixecar pesos més pesants i a acostumar-t'hi, els guants t'oferiran protecció i subjecció que t'aniran molt bé.
Cal utilitzar guants d'aixecament de pesos per fer dominacions o pesos morts?
Si fas servir guants d'aixecament de pesos per fer exercicis com dominacions o dominacions amb supinació, assegura't que no són massa gruixuts. D'una banda, és més difícil agafar les barres amb una capa molt gruixuda de teixit, cosa que pot ser un obstacle per fer el màxim nombre de repeticions. D'altra banda, si et suen les mans o tendeixes a tenir callositats, és possible que necessitis protegir-te els palmells amb els guants per al gimnàs per seguir rendint al màxim.