Quines són les millors sabatilles Nike per fer CrossFit?

Quines característiques he de buscar en unes sabatilles de CrossFit?

Hi ha característiques determinades que fan que unes sabatilles siguin ideals per fer CrossFit: per començar, han de fer que puguis canviar de direcció ràpidament i sense lliscar. També han d'absorbir els impactes dels salts sense afectar el retorn d'energia. Unes bones sabatilles de CrossFit mantenen els peus segurs i estables durant l'aixecament de grans pesos sense limitar la mobilitat del peu o del turmell ni l'amplitud de moviment.



Per això és millor no utilitzar les teves sabatilles velles per anar al gimnàs. Necessites unes sabatilles de CrossFit per poder anar a totes. Hem fet una ressenya completa dels factors clau que has de tenir en compte.