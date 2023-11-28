Les jaquetes d'hivern més càlides de Nike
Guia de compra
Tenim un model perfecte per al teu estil, des de jaquetes embuatades suaus fins a armilles aïllants.
Quan arriba el fred, necessites l'equipament adequat per fer front a les temperatures baixes. Nike té abrics d'hivern per protegir-te del mal temps, tant si tens pensat sortir a dinar amb els amics o gaudir d'un dia de neu.
Hi ha un munt de models i dissenys per triar. Les armilles proporcionen una capa addicional de calidesa al tronc, mentre que les jaquetes embuatades suposen una protecció integral front a les baixes temperatures sense descuidar l'estil.
Els millors abrics càlids d'hivern de Nike estan dissenyats per acompanyar-te més enllà dels mesos més freds, independentment de quin sigui el teu estil preferit. Descobreix a continuació la millor col·lecció de peces càlides amb propostes de combinació amb pantalons Nike per arrodonir el look.
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Els millors abrics càlids d'hivern Nike
1. Jaquetes embuatades
Hi ha una àmplia selecció de jaquetes embuatades Nike amb dissenys i estils diferents per a tots els gustos. Tria qualsevol opció entre dissenys urbans per al dia a dia que arribin fins a sota dels malucs i abrics fins als genolls per a una protecció completa els dies més freds.
Considera l'opció d'una jaqueta embuatada Therma-FIT com a peça diària. Incorporen una tecnologia especialitzada que utilitza la calor del cos per mantenir l'aïllament i la calidesa. I, a més, n'hi ha de cenyides i folgades. També es pot escollir entre acabats mats i brillants, per complementar dos estats d'ànim diferents. Pots optar per la jaqueta mat els dies que no vulguis destacar, per exemple, i la jaqueta brillant per als moments que vulguis ser el centre de les mirades.
Les jaquetes embuatades Storm-FIT són perfectes per a les condicions climàtiques més adverses. Incorporen una tecnologia que protegeix de les ràfegues de vent, l'aiguaneu, la neu o la pluja. A més, són prou folgades per afegir-hi capes inferiors i protegir-te doblement del fred.
Tria una jaqueta de pèl sintètic quan vulguis que es fixin en tu. Les opcions de Nike, amb un acabat exterior de pèl sintètic, són una nova versió de les jaquetes embuatades clàssiques, i inclouen farciment de plomes sintètic i cordons elàstics a les vores per mantenir la calor.
Combina-les amb pantalons de punt de cintura alta
Les jaquetes embuatades cenyides o folgades combinen bé amb aquests pantalons de cintura alta. Els pantalons Repel de teixit resistent a l'aigua i camal ample són una bona opció per portar amb unes botes resistents els dies de pluja. També pots optar per aquests pantalons jogger Phoenix Fleece amb subjecció al turmell i cintura alta de canalé que es mantindran a lloc durant tot el dia.
2. Jaquetes de teixit Fleece
Les jaquetes de teixit Fleece Nike són útils per als dies més suaus de l'hivern o per afegir una capa càlida sota un abric més gruixut. Nike en té disponibles en tota una gamma de llargades, algunes fins als malucs i altres just per damunt dels genolls. També hi ha diversos dissenys perquè puguis combinar aquestes peces amb el teu estil propi.
Els estils Nike Tech Fleece aporten una sensació de suavitat i lleugeresa per abrigar sense afegir volum. Les butxaques amb cremallera dels estils Windrunner clàssics són perfectes si vols portar el telèfon, la cartera i les claus amb seguretat al llarg del dia. En canvi, pots triar un estil com el de la capa amb caputxa extragran, vores asimètriques i cremallera descentrada per a un look més modern.
Les jaquetes Sherpa Fleece Nike estan fetes d'un teixit texturat i suau que resulta en un tacte agradable de teixit Fleece tradicional. Aquesta jaqueta, disponible amb botons o cremallera, serà una peça còmoda quan comencin a baixar les temperatures.
Combina-les amb pantalons jogger i de xandall Nike Sportswear
Aquests pantalons joggers, dissenyats per a l'exercici i els looks urbans, són molt versàtils. Tria un model amb una cintura alta per portar-lo sota una jaqueta extragran de teixit Fleece o combina un pantaló de xandall de camal ample amb una jaqueta cenyida per emfatitzar la forma de la cama.
3. Armilles
No sempre cal dur una jaqueta a l'hivern. Les armilles Nike et poden ajudar a mantenir la calor al voltant del tronc mentre et deixin els braços lliures perquè aconsegueixis una regulació perfecta de la temperatura. Posa't l'armilla damunt d'una dessuadora amb caputxa, una samarreta de màniga llarga o de màniga curta en funció dels plans que tinguis.
Una armilla Nike Storm-FIT és l'opció perfecta per a les condicions meteorològiques imprevisibles. Tenen aïllament i estan cobertes per un teixit repel·lent a l'aigua que et protegirà del mal temps i t'aportarà calidesa.
Per als dies més freds et suggerim l'armilla Nike Therma-FIT. Totes elles, les que arriben fins als malucs i les que toquen els genolls, estan dissenyades per regular la temperatura corporal i aïllar els espais buits entre el cos i l'armilla.
Combina-les amb pantalons Tech Pack per a dona
Els pantalons Tech Pack seran la combinació perfecta per a les cames els dies més freds. Aquests pantalons estan fets amb un teixit suau i resistent que aconsegueix mantenir la comoditat malgrat les baixes temperatures. La cintura alta i el camal ample emfatitzaran l'estil d'armilla que hagis triat.
4. Parques
Les parques Nike protegeixen tot el cos del fred, tant la part superior com la part inferior, i funcionen com a un aïllament excel·lent fins i tot durant els dies més gèlids. Per a l'època freda recomanem especialment les opcions amb més volum que incorporen la tecnologia Nike Therma-FIT, que aprofita la calor del teu cos per crear un ambient càlid dins la jaqueta.
Qualsevol opció d'ajust et protegirà del fred quan més ho necessitis: un estil més folgat amb espai per a més capes o un model més cenyit de línies elegants.
Combina-les amb malles Nike One
Equilibra el gran volum natural de les parques amb les malles Nike One. Aquesta opció cenyida per a les cames envolta el teu cos i es pot portar amb unes sabatilles o per dins d'unes botes. Pots deixar la parca oberta per mostrar la cintura alta de les malles o cordar-te-la quan et vulguis abrigar i deixar que els camals de les malles es vegin per baix.
Text: Korin Miller