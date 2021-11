Abrics que protegeixen contra el fred

Si fa fred i només estaràs a l'exterior una estona, amb una peça lleugera serà suficient. Et recomanem la dessuadora amb caputxa Nike Therma, que ofereix un aïllament lleuger amb un teixit Fleece de microfibres raspallades dues vegades per retenir l'escalfor. També pots optar per un model amb Nike Tech Fleece, que integra escuma còmoda per capes entre el teixit de punt de cotó suau. Oferim els millors abrics d'hivern amb el teu estil i colors preferits i les característiques que necessites, com ara una caputxa per als ruixats sobtats, una butxaca per al telèfon o una cremallera que afavoreixi la ventilació.

Abrics que mantenen la comoditat

Quan les temperatures cauen per sota dels 7 °C, necessites un abric amb aïllament sintètic o de plomes per mantenir la calidesa. L'aïllament sintètic Nike imita el look i el tacte de les plomes i no perd les seves propietats aïllants quan plou. Si busques una jaqueta que sigui transpirable i, alhora, eviti la humitat, dona un cop d'ull als models Nike Storm-FIT. Els abrics Nike Storm-FIT presenten una capa amb un recobriment laminat de microfibres de polièster que protegeix contra l'aigua i el vent i afavoreix l'evaporació de la suor.

Abrics que ofereixen la màxima calidesa

Quan fa tant de fred que només penses en arraulir-te al costat de la xemeneia, els nostres abrics d'hivern més càlids et permeten continuar amb qualsevol activitat. La nostra recomanació és una parca que arribi fins a les cuixes, cobreixi els malucs i inclogui una caputxa regulable per protegir contra el fred de dalt a baix. Si prefereixes un model amb aïllament de plomes, et recomanem que tingui una capacitat de 700 o més o una parca amb aïllament sintètic més gruixut. També cal pensar en la protecció contra la neu i, en aquest cas, les millors opcions són les jaquetes resistents al vent, i tant resistents a l'aigua com impermeables. Si les butxaques incorporen folre de teixit Fleece per a les mans, encara millor.

Ara bé, si les temperatures són extremadament baixes, hauràs de combinar una jaqueta amb aïllament sobre una peça de teixit Fleece lleuger i una capa base de rendiment de màniga llarga. D'aquesta manera, l'aire calent es queda entre les capes de roba. Per això és important portar l'equipament adequat sota l'abric per mantenir l'escalfor. No oblidis els guants o mitenes ni la gorra.

Abrics per posar a prova

És molt complicat escollir l'abric correcte fins que no el portes durant l'hivern i el proves amb temperatures baixes. Si resulta que necessites un abric més càlid, una altra talla o un model diferent, pots retornar-lo a Nike en un termini de 60 dies de manera gratuïta, tant se val el motiu.

Vols combinar l'abric amb altres peces de roba per gaudir de més calidesa? Combina qualsevol jaqueta o parca d'ajust ample amb una armilla o completa el teu look d'hivern amb una gorra de teixit Knit. T'oferim moltes possibilitats que s'adapten al teu estil per al fred.