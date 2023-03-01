Com pots vestir-te amb capes en cada temporada

Com vestir-te amb capes en cada estació de l'any
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Faci el temps que faci, mantén la comoditat amb aquests consells per vestir-te amb capes.
És important saber combinar diverses peces per regular la temperatura corporal durant les aventures a l'aire lliure en qualsevol estació de l'any. Portar les capes adequades pot protegir-te del mal temps inesperat i alhora et permet fer els canvis necessaris a mesura que entres en calor mentre fas exercici.
"Ens agrada mantenir el cos en una franja de temperatures força estreta", explica la doctora Carol Ewing Garber, professora de Ciències del Moviment a la Universitat de Colúmbia. "Quan fas exercici, utilitzes molta energia per fer funcionar els músculs, però també generes molta escalfor, que augmenta la temperatura del cos, sobretot la del tors.
La clau és vestir-se amb capes. Tant si fa moltíssim fred com si fa una calor terrible, vestir-se adequadament pot marcar la diferència entre poder acabar l'entrenament o que l'entrenament acabi amb tu. Evidentment, també és important saber reconèixer quan és millor entrenar-se a l'interior.
"Els diferents nivells d'esforç, des de l'exercici de molt alta intensitat durant un període de temps prolongat fins a un passeig tranquil, creen nivells d'escalfor i temperatura corporal diferents, explica Garber. Això vol dir que potser has de vestir-te i combinar les capes d'una manera diferent, en funció de l'entrenament que vulguis fer.
Un cop hagis identificat la millor manera de vestir-te per capes, podràs fer els canvis necessaris segons l'activitat o l'època de l'any. Segueix els consells següents per fer activitats a l'aire lliure còmodament, faci el temps que faci.
Com vestir-te amb capes a l'hivern
És important mantenir la calidesa del cos i protegir-lo de les temperatures més fredes, explica Garber. "Però si sues molt, pot ser que et refredis massa perquè tindràs la roba molla enganxada al cos", adverteix.
Per això és tan important tenir en compte quin temps fa abans de sortir al carrer. Assegura't de comprovar la temperatura exterior, així com altres factors com ara la humitat i les precipitacions.
El primer que cal fer quan les temperatures són baixes és posar-se una capa base, que és fonamental per mantenir la calidesa, independentment de la intensitat de l'entrenament. La capa base pot ser una samarreta de màniga llarga transpirable i cenyida i un parell de leggings o malles de materials com Nike Dri-FIT, que gestiona la suor, o Nike Therma-FIT, que reté l'escalfor corporal.
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A l'hora de decidir què posar-te a continuació, opta per una capa intermèdia, com una dessuadora amb caputxa de teixit Fleece o una armilla amb farciment sintètic. Quan triïs una capa intermèdia, assegura't que sigui fàcil de posar i treure per si canvia el temps o el teu entrenament s'intensifica.
Si plou, neva o fa vent, afegeix-hi una jaqueta. Aquesta capa exterior és essencial tant a l'hivern com a l'estiu per protegir-te del mal temps. Si busques una peça completament impermeable, opta per productes que incloguin la tecnologia GORE-TEX.
Franja de temperatures: de -12 a -4 °C
- Capes superiors: capa base, capa intermèdia i jaqueta o peça exterior aïllant
- Capes inferiors: leggings o pantalons que retinguin l'escalfor, pantalons amb protecció per a la pluja o la neu
- Accessoris: guants, gorra o cinta absorbent, tapaboques, mitjons càlids
Si la idea és no moure't gaire, pots portar una jaqueta aïllant com a única capa exterior: com que reté l'escalfor i és resistent a l'aigua, podràs deixar la capa intermèdia i la jaqueta exterior a casa. Tanmateix, per a entrenaments d'alta intensitat, et recomanem portar capes lleugeres, però posar-te'n més, per poder-te-les anar traient a mesura que entris en calor.
Franja de temperatures: de -3 a 4 °C
- Capes superiors: capa base i jaqueta
- Capes inferiors: leggings o pantalons que retinguin l'escalfor, pantalons amb protecció per a la pluja o la neu
- Accessoris: guants lleugers, gorra o cinta absorbent, mitjons càlids
Si fas activitat de baixa intensitat, afegeix-hi una capa intermèdia o una jaqueta aïllant per a més calidesa.
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Com vestir-te amb capes a l'estiu
Fins i tot a l'estiu, és important pensar bé com combinem les capes. La roba ampla i lleugera ofereix ventilació i permet que la suor s'evapori. Tot i que segurament només necessitaràs una capa base a l'estiu, és bona idea portar una altra capa, com una samarreta lleugera amb protecció contra la radiació ultraviolada, per protegir-te del sol.
"És important perquè, si et cremes, a més de provocar-te danys a la pell, et serà més difícil abaixar la temperatura corporal", adverteix Garber. "Moltes samarretes amb protecció solar són ideals per portar com a capa base en altres estacions de l'any".
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Per a excursions de mig dia o més llargues, emporta't una jaqueta per si fa mal temps. Si ets en una zona on les temperatures poden canviar ràpidament, com a les muntanyes, és recomanable portar també una capa intermèdia.
Franja de temperatures: de 21 a 29 °C
- Capes superiors: samarreta de màniga curta o de tirants, samarreta amb protecció contra la radiació ultraviolada de màniga llarga, jaqueta
- Capes inferiors: pantalons curts, pantalons que gestionin la suor o leggings transpirables
- Accessoris: gorra per al sol, ulleres de sol
Franja de temperatures: de 29 a 38 °C o més
- Capes superiors: samarreta de màniga curta o de tirants amb tecnologia de gestió de la suor, samarreta amb protecció contra la radiació ultraviolada
- Capes inferiors: pantalons curts o pantalons que gestionin la suor
- Accessoris: gorra per al sol, ulleres de sol
Com vestir-te amb capes a la tardor
A la tardor, el temps pot canviar de cop. Vestir-te amb capes és una bona manera d'estar a punt per al vent i la pluja o per als canvis de temperatura. Per als dies de pluja, opta per capes superiors i inferiors que tinguin materials com ara Nike Storm-FIT, que és resistent al vent i a la pluja.
Franja de temperatures: de 4 a 13 °C
- Capes superiors: capa base, jaqueta
- Capes inferiors: leggings que gestionin la suor
- Accessoris: gorra o cinta absorbent, guants lleugers
Per estar a punt per a qualsevol cosa, emporta't una capa intermèdia per mantenir la calidesa quan més la necessitis. Els guants fets amb teixits Nike Shield són resistents al vent i a la pluja.
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Com vestir-te amb capes a la primavera
Quan et vesteixis amb capes a la primavera, tingues en compte les precipitacions, la neu mig fosa a terra i el vent.
Franja de temperatures: de 13 a 21 °C
- Capes superiors: capa base, jaqueta per a la pluja i el vent
- Capes inferiors: leggings que gestionin la suor
- Accessoris: gorra o cinta absorbent en temperatures més baixes
Assegura't de portar una capa intermèdia si baixen les temperatures.
Text: Hannah Singleton