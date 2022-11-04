Com pots rentar una jaqueta de plomes
Cura dels productes
Mantingues la teva jaqueta de plomes com nova, esponjosa i neta amb aquests consells de neteja de Nike.
Material
- Detergent o sabó suau per a roba
Utensilis
- Rentadora de càrrega frontal o banyera
- Pilotes per a l'assecadora o de tennis (opcional)
Les jaquetes de plomes són suaus, còmodes i càlides, i una peça imprescindible per quan baixen les temperatures. Tanmateix, després d'una temporada d'ús freqüent, el teixit comença a veure's apagat i el farciment de plomes que era tan esponjós comença a aplanar-se. Si passa això, vol dir que ha arribat l'hora de rentar-la.
Tot i que potser has sentit a dir que les jaquetes de plomes s'han de portar a la tintoreria, això no és sempre així. Hi ha diverses jaquetes embuatades de plomes i polièster Nike que es poden rentar a màquina, així que les pots rentar fàcilment a casa.
Com amb qualsevol peça de roba, assegura't de consultar l'etiqueta i seguir les instruccions de cura de la teva jaqueta embuatada abans de rentar-la. Si s'ha de rentar a màquina o a mà, segueix els consells que et donem a continuació per fer-ho.
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Com pots rentar una jaqueta de plomes a la rentadora
1.Si pots, fes servir una rentadora de càrrega frontal
Les rentadores de càrrega frontal solen ser més delicades amb la roba que les de càrrega superior, perquè no tenen un agitador central que podria estripar la jaqueta durant el rentat.
Si només tens accés a una rentadora de càrrega superior, el millor és posar la jaqueta dins d'una bossa de malla abans de rentar-la. La bossa evitarà que les mànigues s'enganxin a l'agitador central. Abans de ficar la jaqueta a la rentadora, retira qualsevol residu de sabó i neteja el dispensador de detergent si cal.
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2.Tria un detergent suau
Alguns sabons són massa agressius per rentar una jaqueta de plomes i poden eliminar els olis naturals de les plomes. Et recomanem que compris un producte de neteja fet específicament per rentar peces amb plomes. No obstant això, si no tens un producte de neteja específic per a peces amb plomes o si vols rentar una jaqueta embuatada de polièster, pots utilitzar un detergent suau per a roba.
3.Prepara la jaqueta de plomes
Després d'assegurar-te que no t'hi has deixat cap objecte a dins, corda la cremallera i tanca les butxaques. A continuació, posa la jaqueta a l'inrevés. Renta-la amb peces de plomes similars o sola.
4.Tria la configuració adequada
Selecciona l'opció d'aigua freda i un programa de rentat suau o normal. Si fas servir una rentadora de càrrega superior, utilitza un programa de rentat suau. Si només rentes una jaqueta de plomes, selecciona l'opció de càrrega petita.
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Com pots rentar una jaqueta de plomes a mà
- Omple una banyera neta o una pica gran d'aigua tèbia.
- Mentre es va omplint, tira-hi un tap ple de detergent per a roba o d'un producte específic per rentar peces amb plomes.
- Submergeix-hi la jaqueta i deixa-la en remull uns quants minuts.
- A continuació, frega suaument la jaqueta amb les mans.
- Buida la banyera o la pica i aplica pressió sobre la jaqueta per treure'n tanta aigua com puguis. En comptes d'escórrer agressivament la jaqueta, pressiona el material contra les vores de la banyera o de la pica.
- Com que la jaqueta continuarà estant força molla, posa una tovallola a terra i col·loca-hi la jaqueta a sobre, plana.
- Després, enrotlla la tovallola amb la jaqueta dins. Un cop l'hagis enrotllat, pots trepitjar-la suaument per fer que l'excés d'aigua acabi de sortir.
Com pots eixugar una jaqueta de plomes
Fins i tot si rentes la teva jaqueta de plomes a mà, és millor eixugar-la en una assecadora per desfer els blocs de plomes que s'hagin amuntegat. Si només l'estens perquè s'eixugui, pot ser que no recuperi el seu tacte esponjós.
- Assegura't que la cremallera està cordada i fica-la a l'assecadora.
- Afegeix-hi un parell de pilotes per a l'assecadora o de tennis per evitar que les plomes s'amunteguin.
- Selecciona l'opció de temperatura baixa a l'assecadora.
- Si la jaqueta encara està molla al final del programa, repeteix-lo a temperatura baixa.
Preguntes freqüents
Cada quant hauria de rentar la meva jaqueta de plomes?
Si portes la jaqueta de manera habitual, és a dir, uns quants cops la setmana, hauries de rentar-la una vegada al mes. Si en fas un ús més infreqüent, en canvi, la pots rentar un o dos cops l'any, sobretot al final de l'hivern, per deixar-la com nova per a la temporada següent.
Necessito un detergent especial per a les plomes?
El millor per rentar una jaqueta de plomes és utilitzar un detergent especial per a peces amb plomes. Si no tens un producte especialitzat, també pots fer servir un detergent suau. Evita fer servir qualsevol altre detergent estàndard que podria emportar-se els olis naturals de les plomes.
Text: Hannah Singleton