Aquests bàsics per al fred no deixaran que les baixes temperatures t'impedeixin jugar a golf.
Guia de compra
Gaudeix de la calidesa des del primer forat fins a l'últim amb l'equipament Nike.
Tant si estàs practicant els primers swings de la temporada en un dia fred com si estàs jugant les últimes voltes de la tardor, no cancel·lis cap partit de golf per culpa del temps. Amb l'equipament Nike adequat, no caldrà que ho facis.
Samarretes amb teixit Nike Fleece i pantalons amb la tecnologia Nike Therma-FIT, així com guants i gorres especialitzades, t'ajudaran a mantenir la calidesa perquè puguis concentrar-te en el joc.
Fes servir aquesta guia per trobar el millor equipament de golf Nike per al fred.
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El millor equipament de golf Nike per al fred
Pantalons de golf amb Nike Therma-FIT
Quan et mous pel camp de golf i el cos genera escalfor corporal, la tecnologia Nike Therma-FIT d'aquests pantalons de golf la reté i t'ajuda a mantenir la calidesa quan fa fred. L'acabat repel·lent a l'aigua d'aquests pantalons evitarà que et mullis quan plovisquegi.
Aquests pantalons estan dissenyats específicament per jugar a golf, per això tenen diverses butxaques per desar-hi el telèfon, la targeta de punts i els tees. Tot i que ofereixen un look entallat, estan confeccionats amb teixit elàstic que et permet moure't sense restriccions durant els swings.
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Malles de running per portar a sota dels pantalons
Les malles de running Nike són una peça ideal per afegir a sota dels teus pantalons de golf. Estan dissenyades per mantenir l'escalfor i facilitar el moviment. Són prou fines per portar-les com a capa base i ofereixen calidesa sense afegir volum al teu conjunt.
Alguns models de malles i leggings incorporen la tecnologia Nike Therma-FIT, que reté l'escalfor corporal per oferir encara més calidesa.
Parts superiors amb mitja cremallera i teixit Nike Fleece
Si vols aconseguir un estil totalment de golf, a part del clàssic polo de golf, pots optar per una part superior amb mitja cremallera o cremallera d'un quart. I si a més a més està confeccionada amb teixit Nike Fleece suau, és ideal per als dies més freds. Aquestes parts superiors són lleugeres i flexibles, així que permeten una llibertat de moviment completa durant els swings i ofereixen prou calidesa per portar-les com a única capa superior.
Alguns models incorporen la tecnologia Nike Therma-FIT per retenir l'escalfor corporal, mentre que altres inclouen materials Nike Dri-FIT, que allunyen la suor de la pell abans que es refredi.
Dessuadores amb caputxa i sense dissenyades per al camp de golf
Hi ha dies en què que fa massa fred per anar amb una samarreta o un polo de golf, però massa calor per portar una jaqueta. Aquests dies fa el temps perfecte per a una dessuadora.
Potser penses que un camp de golf no és lloc per portar una dessuadora amb caputxa, però les dessuadores amb caputxa de golf Nike estan dissenyades per encaixar-hi perfectament. Les dessuadores amb caputxa i sense de golf Nike tenen un exterior de teixit Knit de densitat mitjana, però el seu interior ofereix la mateixa comoditat, flexibilitat i rendiment que el d'una dessuadora tradicional.
Moltes d'aquestes dessuadores incorporen la tecnologia Nike Dri-FIT que gestiona la suor i manté la comoditat durant l'entretemps. A més, te la pots treure sense problemes si el temps canvia.
Jaquetes i armilles de cremallera completa per a la màxima calidesa
Si vols jugar a golf fins i tot quan faci més fred, opta per una jaqueta o armilla de cremallera completa Nike. Després, si el temps canvia i prefereixes fer els swings sense jaqueta, te la pots treure.
Aquestes armilles i jaquetes estan fetes amb materials càlids i lleugers Nike Therma-FIT i incorporen la tecnologia repel·lent a l'aigua i al vent Nike Storm-FIT. Això vol dir que el mal temps no impedirà que gaudeixis del golf amb comoditat i que rendeixis al màxim.
Si fa massa fred per treure't l'armilla o la jaqueta, cap problema. Les armilles de golf Nike estan dissenyades per permetre una llibertat de moviment completa, mentre que les jaquetes de màniga llarga són elàstiques i no et faran nosa durant el swing.
Mitjons amb amortiment Nike
Els mitjons Nike estan dissenyats per oferir amortiment i, el que és més important si jugues a golf quan fa fred, mantenen la calidesa als peus. El patró de teixit Knit transpirable i la tecnologia Nike Dri-FIT mantenen els peus secs abans que la suor es refredi sobre la pell, mentre que l'amortiment addicional sota el taló i a l'avantpeu ajuden a reduir la fatiga del peu mentre camines pel camp.
I el més important per als dies més gèlids: aquests mitjons són càlids i còmodes per evitar distraccions o la incomoditat de tenir els peus freds mentre et concentres en el proper forat.
Guants càlids per als dies més freds al camp de golf
Mantén l'adherència a l'hora d'agafar els bastons i concentra't en el joc, i no en els teus dits congelats, amb uns guants de golf Nike per a quan fa fred. Aquests guants tenen una part posterior de teixit Fleece càlid i resistent a l'aigua per a més aïllament, mentre que l'ant sintètic del palmell ofereix una adherència òptima.
També pots triar unes mitenes de llana, uns guants suaus Club Fleece o uns guants Nike Therma-FIT que protegeixen les mans del fred. Molts guants Nike són compatibles amb pantalles tàctils perquè puguis utilitzar el telèfon sense haver de treure-te'ls.
O fes com un quarterback i posa't un escalfador de mans de futbol americà Nike al voltant de la cintura per escalfar-te les mans entre swings.
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Compra gorres i tapaboques Nike
Les gorres Nike són suaus i càlides, amb una mescla de fils agradable al tacte i un disseny amb vora que s'ajusta perfectament al cap. Els dissenys senzills d'aquestes gorres et permeten portar-les amb tot tipus de looks, per això també són ideals per entrar en calor al club.
I quan faci molt fred, posa't un tapaboques Nike. T'ajudarà a conservar l'escalfor corporal i a protegir-te les galtes i el nas del vent i el fred. Apuja-te'l per cobrir-te la cara i continua gaudint de la volta.
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Text: Greg Presto