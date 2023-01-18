Les millors jaquetes embuatades Nike per a dona
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Equipa't amb una d'aquestes jaquetes versàtils per gaudir de les teves activitats quan fa fred.
Les jaquetes embuatades són una peça imprescindible per als dies en què sembla que el fred vulgui aturar els teus plans.
Les jaquetes embuatades Nike són aïllants i suaus, i no et faran perdre el ritme. Aquests models estan preparats per resistir diverses condicions meteorològiques. I, amb una gran varietat de dissenys disponibles, hi ha moltes opcions per a tota mena d'activitats. Dona una ullada a les millors jaquetes embuatades per a dona de Nike, perfectes per fer senderisme o simplement per anar del cotxe a casa.
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Les millors jaquetes embuatades amb farciment de plomes
Des de models d'ajust ample i relaxat fins a looks entallats i lleugers: les jaquetes embuatades amb farciment de plomes Nike per a dona ofereixen calidesa sense afegir pes.
El farciment de plomes es combina amb la tecnologia Nike Therma-FIT, dues característiques clau que retenen l'escalfor del tors. A més, són impermeables i resistents al vent. Alguns dissenys d'aquesta col·lecció són prou fins per portar-los sota jaquetes més gruixudes si necessites diverses capes.
Altres característiques importants són les vores elàstiques interiors, les butxaques tèrmiques amb folre de teixit Fleece i cremallera que permeten escalfar-te les mans i desar-hi objectes petits, i les obertures per als polzes per augmentar la protecció.
Les millors jaquetes embuatades amb farciment sintètic
Molts dels models embuatats per a dona de Nike incorporen PrimaLoft ThermoPlume: un aïllament amb farciment sintètic resistent a l'aigua que imita la calidesa, la capacitat de compressió i la suavitat del farciment de plomes.
Aquestes jaquetes tenen tecnologia Therma-FIT i ofereixen un ajust estilitzat alhora que et protegeixen contra el mal temps. Gaudeix d'encara més comoditat amb versions de teixit Fleece gruixut que són més suaus i que proporcionen calidesa sense ser massa pesants. Les jaquetes s'han confeccionat pensant en la sostenibilitat, així que cadascuna està feta amb fibres de polièster reciclades en almenys un 50 %. Algunes de les característiques addicionals són les butxaques de fàcil accés i les caputxes regulables.
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Les millors parques embuatades
Aquestes parques de disseny embuatat tenen o bé un farciment sintètic o bé un aïllament de plomes per oferir calidesa des de la caputxa fins a la vora inferior. Tingues en compte que algunes parques estan equipades amb tecnologia impermeable Nike Storm-FIT ADV, que fa servir polièster ultrafí de microfibra i una capa laminada molt transpirable per protegir-te del vent, la pluja i la neu, alhora que reté l'escalfor corporal. Els folres suaus fan que aquests models siguin còmodes sense restringir gaire el moviment.
Tant si busques un ajust ample com si prefereixes un look més cenyit, trobaràs una opció per a tots els gustos. Alguns punts addicionals són, per exemple, les cremalleres en dues direccions, les butxaques amb folre de teixit Fleece i una vora amb elàstic a l'interior.
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Les millors jaquetes embuatades per a la neu i la pluja
Protegeix-te de les inclemències meteorològiques amb aquestes jaquetes embuatades per a dona, fetes amb aïllament i teixit Nike Therma-FIT Repel resistent al mal temps. Aquests abrics i jaquetes, amb característiques versàtils com cordons regulables, punys de teixit Fleece, butxaques amb cremallera i bandes elàstiques a la vora, són productes imprescindibles per als dies freds en què plou o neva.
Text: Faith Brar