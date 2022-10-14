La millor roba per a skaters de Nike que pots comprar ara
Guia de compra
Compra pantalons, samarretes amb estampats i dessuadores còmodes de skateboard per al pròxim cop que vagis al skatepark.
La millor roba per a skaters presenta un ajust ample i ferm alhora que no és un obstacle per fer ol·lis, voltes maries o qualsevol altre truc. Sabatilles de skateboard amb adherència alta, dessuadores còmodes, samarretes estampades… Troba la millor roba de skateboard de Nike.
Sabatilles de skateboard
Les sabatilles de skateboard Nike són de tres tipus segons l'alçada del taló: de perfil alt, mitjà o baix. Tot i que, normalment, l'alçada depèn de l'estil personal i la sensació de comoditat, un perfil alt pot oferir més subjecció durant els trucs o els moviments més intensos.
Característiques destacades en què t'has de fixar:
- Puntera de goma o protecció als cordons per als trucs i terres de ciment
- Sola que ofereixi tracció i adherència a l'skateboard
- Teixit transpirable i elàstic que eviti que els peus quedin humits o suats
Millors models:
- Nike SB Zoom Blazer: aquestes sabatilles ofereixen un amortiment suau i una sola flexible per millorar el contacte amb la taula.
- Nike SB Chron: sovint, els skaters que busquen unes sabatilles amb més flexibilitat i transpirabilitat acaben triant aquest model.
Nike SB Force 58: aquestes sabatilles de skateboard, que presenten formes tri-star a la sola que s'expandeixen i contrauen, aporten més adherència i contacte amb la taula als skaters.
Parts superiors de skateboard
Dessuadores amb folre de teixit Fleece, samarretes estampades, parts superiors de màniga llarga amb botons… La part superior de skateboard ideal ha de ser folgada, còmoda i agradable sense dificultar el moviment.
Característiques destacades en què t'has de fixar:
- Ajust ample i que no constreny per oferir comoditat
- Teixit transpirable que no destorbi
- Dissenys i estampats del teu estil
Millors models:
- Samarreta de skateboard Nike SB: una samarreta de skateboard de cotó, pes mitjà i bàsica que està disponible en una gran varietat d'estampats, colors i tipus de costura.
- Dessuadora de skateboard Nike SB: una dessuadora amb o sense caputxa és ideal quan fa fred o per relaxar-se. Inclou una butxaca de cangur i punys de canalé.
Parts superiors i peces de franel·la de skateboard Nike SB: amb parts del davant i punys que tenen botons per personalitzar l'ajust i butxaques al pit per dur-hi objectes.
Jaquetes de skateboard
D'una manera similar a les parts superiors de skateboard, una jaqueta dissenyada per a skaters ofereix un ajust oversized perquè el pit, les espatlles i els malucs es moguin lliurement mentre es practica skateboard.
Característiques destacades en què t'has de fixar:
- Ajust ample i que no constreny per oferir comoditat
- Protecció exterior repel·lent a l'aigua per als dies de pluja
- Dissenys i estampats del teu estil
Millors models:
- Jaqueta de skateboard Nike SB: la jaqueta de skateboard Nike tradicional presenta un disseny sense caputxa i amb cremallera que és ideal per mantenir la calidesa els dies de fresca.
- Anorac de skateboard Nike SB: aquesta jaqueta incorpora cordons elàstics a la caputxa i una capa exterior repel·lent a l'aigua per evitar que entri la humitat.
Jaqueta de skateboard Nike SB Varsity: aquesta peça, que recupera l'estil de les jaquetes de xandall clàssiques, té punys d'ajust cenyit i un coll gruixut i de canalé per retenir l'escalfor quan fa fred.
Pantalons de skateboard
Els skaters han de tenir llibertat de moviment per fer trucs ràpids i dinàmics amb l'skateboard. Així doncs, els seus pantalons no han de constrènyer i cal que siguin una mica elàstics.
Característiques destacades en què t'has de fixar:
- Ajust ample però estructurat
- Butxaques en què càpiga un telèfon, claus, una cartera i altres objectes bàsics
- Teixit transpirable i lleugerament elàstic
Millors models:
- Pantalons de skateboard Nike SB: no encertar-la amb un clàssic és difícil. Aquests pantalons estan dissenyats per oferir comoditat durant tot el dia i, a més, poden resistir una rascada amb ciment durant un truc.
- Pantalons xinos de skateboard Nike SB: aquests pantalons són elàstics i duradors alhora, de manera que poden superar les sessions de skateboard més exigents.
Pantalons cargo Nike SB: aquests pantalons duradors, que inclouen sis butxaques molt accessibles, estan confeccionats amb teixit Ripstop i dissenyats perquè s'hi puguin dur objectes mentre es practica skateboard.
Pantalons curts de skateboard
Quan fa calor, els pantalons curts de skateboard ideals ofereixen una bona ventilació a les cames sense deixar de protegir els skaters.
Característiques destacades en què t'has de fixar:
- Ajust ample però estructurat
- Butxaques en què càpiga un telèfon, claus, una cartera i altres objectes bàsics
- Teixit transpirable i lleugerament elàstic
Millors models:
- Pantalons curts de skateboard Nike SB: aquests pantalons curts de skateboard són amples i segurs alhora, i s'han dissenyat per pujar a l'skateboard.
- Pantalons xinos curts de skateboard Nike SB: aquests pantalons, que estan confeccionats amb un teixit repel·lent a l'aigua i d'assecat ràpid, s'han dissenyat per als dies de molta humitat o pluja.
Pantalons de butxaques curts de skateboard Nike SB: de manera semblant a la versió llarga, aquests pantalons curts s'han dissenyat per ser resistents; incorporen teixit Ripstop i butxaques per dur-hi objectes bàsics.
Gorres de skateboard
Una bona gorra de skateboard no s'ha de moure durant els trucs amb skateboard i cal que sigui prou còmoda per portar-la tot el dia.
Característiques destacades en què t'has de fixar:
- Ajust còmode i cenyit al cap
- Tancaments posteriors ajustables o circumferències més grans per adaptar-se a diferents mesures de cap
- Teixit aïllant que aporti calidesa o visera ampla per protegir els ulls del sol
Millors models:
- Gorra de skateboard Nike SB: aquesta gorra suau, que s'ha confeccionat amb teixit texà elàstic, està dissenyada per no caure mai del cap.
- Gorra de pescador de skateboard Nike SB: aquesta gorra és perfecta per als dies freds. Té una conferència lleugerament més ampla que la de les gorres normals i s'adapta a totes les mesures de cap.
Gorra regulable Nike Sportswear Classic 99: una peça molt recomanada per als skaters que prefereixen la part de davant suau i els laterals perforats de les gorres regulables. Ofereix un tancament a pressió ajustable per adaptar-se a moltes mesures de cap.
Text: Julia Sullivan