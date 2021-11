Quina distància aguanten les sabatilles de runnning?

Totes les sabatilles es desgasten amb el temps, però et podem donar alguns consells per cuidar el teu calçat preferit i fer que et duri més temps.

Compra unes sabatilles dissenyades específicament per al teu tipus d'entrenament. Fes servir sabatilles de trail running si vols córrer a la natura, sabatilles d'atletisme per córrer en pista i sabatilles de carretera per córrer sobre asfalt.

Compra sabatilles que s'adaptin al teus peus i que estiguin pensades per a les teves necessitats biomecàniques. Procura que tinguin més estabilitat si tendeixes a la sobrepronació o a la supinació, i busca'n unes amb més amortiment si ho necessites.

Fes servir les sabatilles de running només per córrer. No te les posis per aixecar pesos, fer classes de ciclisme de sala o anar a fer encàrrecs. Reserva-les per quan vagis a córrer.

Ves canviant de sabatilles. Un estudi publicat el febrer del 2015 a l'Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports va descobrir que tenir diversos models de sabatilles i no portar les mateixes en dies consecutius pot allargar-ne la vida útil.

Mantén les sabatilles seques i fresques. Desa les sabatilles a dins de casa (res de deixar-les al pati ni al cotxe). Si es mullen, fica-hi paper de diari. Procura no posar-te-les per córrer si estan fredes o humides.

Si vols veure més suggeriments, dona un cop d'ull a la publicació de Nike 12 maneres de fer durar les sabatilles de running.