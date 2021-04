La reacció en cadena del futbol femení

El canvi comença a casa

La Sofia i les seves companyes d'equip, la Gabi i la Nicoly, són totalment conscients dels reptes que han de superar les nenes que volen jugar a futbol, així com veure'l. De fet, elles ho han viscut personalment, quan anaven al parc i veien que el camp era un terreny on només hi havia homes i nens, o quan havien d'aguantar mirades estranyes o preguntes com ara: "Ets un nen?". Finalment, les noies es van apuntar al club de futbol Pelado Real, l'únic club privat femení de São Paulo.



"Qui més ha de canviar la mentalitat al Brasil són els pares i les mares", afirma Júlia Vergueiro, la fundadora del Pelado Real. Sovint, les famílies són l'obstacle més gran per a les nenes que volen implicar-se en aquest esport. Hi ha una cultura molt arrelada de donar una pilota als nens i nines a les nenes. Tot i això, el sol fet de retransmetre el futbol femení fa que aquesta mentalitat estigui canviant.



"Abans, els pares pensaven que només eren les seves filles, que volien jugar a futbol, i no ho deien a ningú", explica la Júlia. "Ara van a treballar i comenten coses com 'Has vist quin gol va marcar l'Andressa? I la jugada que va fer?', i els altres poden contestar: 'Doncs la meva filla també juga a futbol i quan sigui gran vol ser com ella!'. Tot això és un motiu d'orgull".