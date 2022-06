4 tipus d'entrenaments amb desnivell i els seus avantatges

Els entrenaments per desnivells, és a dir, córrer per pujades i baixades, desenvolupen el to muscular i milloren l'economia del running. A més, són ideals per donar un impuls als teus entrenaments amb resultats positius. Tot i que les superfícies planes són més habituals en les curses, córrer per terrenys amb desnivells és ideal per entrenar i millorar el ritme. Una carrera per una pujada millora la forma física i la salut cardiovascular, tant si ets principiant com si tens experiència fent esprints o maratons. A més, et pot ajudar a assolir un nou rècord personal.