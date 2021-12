Quines són les millors sabatilles Nike per fer esquats?

Quan tries unes sabatilles per a l'aixecament de pesos que siguin òptimes per als esquats, cal tenir en compte el drop entre el taló i la puntera; és a dir, la diferència d'alçada entre el taló i l'avantpeu. Un taló elevat requereix menys flexibilitat als turmells per aprofitar un rang de moviment més ampli durant l'esquat. Tanmateix, hi ha gent que prefereix la sensació de proximitat al terra que ofereixen unes sabatilles planes.



A més a més, cada tipus de cos es beneficia d'una alçada del taló diferent, i n'hi ha que s'adapten millor a determinats estils d'esquat. També cal considerar la resta d'exercicis que practicaràs mentre t'entrenes al gimnàs.



Les sabatilles amb un drop baix són millors per als atletes que tenen les cames i el tors curts, ja que així no han de fer tanta força per mantenir un esquat profund. D'altra banda, si fas esquats amb barra o la teva postura és més àmplia, no et caldrà flexionar tant els turmells per fer-los correctament. Per tant, les sabatilles planes són una bona opció en aquest cas. També són la millor elecció per al pes mort i els exercicis pliomètrics, els quals també pots incloure en el teu entrenament.



Les sabatilles amb un drop estàndard funcionen millor si tens el tors més llarg que les cames, perquè segurament tendeixes a inclinar-te massa cap endavant durant l'esquat. L'alçada estàndard ofereix més versatilitat i és la millor opció per practicar diversos estils d'esquat amb pes. Ara bé, són menys adequades que les sabatilles amb taló baix per al cross-training.



Per últim, les sabatilles amb un drop alt són millors per als atletes alts que tenen tors i cames llargs, i que tenen més dificultats per arribar a una postura profunda durant l'esquat. Les sabatilles per a l'aixecament de pesos amb taló funcionen com a contrapès per als esquats frontals amb barra i permeten mantenir una postura correcta durant els esquats amb aixecament de barra o els exercicis d'halterofília. També ajuden a entrenar-se amb una posició més estreta.



Consell: si no tens gaire flexibilitat als turmells, un taló més alt pot ajudar, però també hauries d'augmentar el rang de moviment.