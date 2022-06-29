Per què necessites algú que t'ajudi a assolir els teus objectius?

Busca algú que t'ajudi a arribar on vols
Consells
Vols assolir el teu gran objectiu? Descobreix per què tenir algú per fer-te costat t'ajudarà a aconseguir-ho.
- Quan el progrés s'estanca, trobar algú que t'ajudi a ser responsable és una manera demostrada de motivar-te i aconseguir resultats.
- Una persona que comparteixi els teus objectius i sigui una mica més hàbil que tu és l'opció perfecta. El teu millor amic o amiga potser no t'ajudarà com ho necessites.
- Fer seguiments regulars del progrés i rebre comentaris imparcials són les claus per formar un duo perfecte.
Segueix llegint per obtenir més informació.
Si passes més temps pensant en totes les coses beneficioses que t'agradaria aconseguir (o parlant-ne) del que passes intentant aconseguir-les, potser és el moment de buscar algú que t'ajudi a avançar.
Tenir algú que estigui pendent de tu (o millor encara, que t'acompanyi) mentre procures assolir objectius de benestar podria donar-te l'impuls que necessites per passar de la intenció a la consecució. Un estudi de la University College de Londres va descobrir que les persones que volien perdre pes, fer més exercici i fumar menys tenien més probabilitats d'aconseguir els seus objectius quan els compartien amb les parelles amb qui convivien. Un altre estudi publicat al Journal of Personality and Social Psychology va demostrar que el suport de la parella ajudava les persones a avançar cap als seus objectius, tant si eren cosa d'un dia com si eren més a llarg termini.
No cal que et casis per trobar algú que t'ajudi a aconseguir les teves metes. Segons l'opinió de molts psicòlegs i entrenadors, només necessites un company o companya de responsabilitat (ja sigui la parella, un membre de la família, un amic o un mentor) que tingui la capacitat de motivar-te per fer-te arribar a un nivell superior o més lluny, fins i tot.
Els avantatges de tenir algú al teu costat
Parlem de tenir un company o una companya que et faci responsable dels teus actes. "La idea és trobar algú que t'ajudi a comprometre't i responsabilitzar-te per aconseguir qualsevol objectiu", afirma el Nike Trainer Courtney Fearon, que anima els seus clients a trobar companyia per moure's. Sovint, ell mateix té algú. "Si tens un objectiu de fitnes, potser aquesta persona et pot ajudar a mantenir la constància en els entrenaments, comprovant si has seguit el programa els dies que t'havies compromès a fer-ho o, fins i tot, pot entrenar-se amb tu per motivar-te a arribar més lluny en els moments més complicats". El resultat és que aprendràs a ser més responsable.
Fearon indica que aquesta persona també pot fer que el procés sigui més divertit. Per exemple, pot motivar-te més creant una playlist o destacant el teu progrés. A més, et pot ajudar a superar els dies en què no veus les coses clares i canviar el teu diàleg intern negatiu, o recordar-te els descansos per hidratar-te. D'altra banda, també podries inspirar l'altra persona per aconseguir el mateix. Tota una victòria ho miris com ho miris.
Com pots trobar la "persona ideal"
Quina llàstima que no puguis trobar el teu company o companya de responsabilitat ideal fent lliscar el dit al telèfon (ei, potser es podria crear una nova aplicació i guanyar milions d'euros amb aquesta idea). Tot i que demanar-ho al teu millor amic o amiga pot semblar temptador, no sempre és el millor. El Dr. Stephen Gonzalez, membre de la junta directiva de l'Association for Applied Psychology, explica que les nostres amistats solen ser persones en qui confiem quan necessitem algú que ens reconforti i ens doni suport, però no n'esperem necessàriament un repte ni un consell imparcial, que és justament el que ha d'oferir un bon company de responsabilitat.
Tanmateix, sí que és cert que et convé una persona que tingui una mentalitat, una actitud i uns valors similars als teus, així com diferents punts forts. "El més important és que us complementeu i que cadascú aporti coses positives a l'altre, com ara energia, puntualitat o capacitat d'organització. A un poden agradar-li els esprints amb pujades i baixades i l'altre potser és més amant de l'aixecament de pesos. Amb els punts forts de cadascú, podeu donar-vos suport mútuament", diu Fearon.
No posis el llistó més amunt del compte, però. Segurament, el teu cosí culturista, el company que cuina com un xef o l'autora supervendes que coneixes personalment tenen una rutina o unes habilitats per a les quals encara et falta preparació i que podrien fer-te deixar d'intentar progressar. Busca algú que sigui una miqueta millor que tu en l'àmbit en què vulguis treballar. Un estudi de la Universitat Estatal de Michigan va descobrir que els atletes tenien més probabilitats d'augmentar el seu temps d'entrenament quan anaven acompanyats d'algú més capacitat. Per què? Doncs perquè a ningú li agrada ser la baula més feble. Gonzalez recomana tenir una conversa amb un possible company o companya. Hauràs de fer-li dues preguntes clau:
- Podries dir-me entre tres i cinc valors fonamentals que utilitzis a l'hora de prendre decisions quotidianes?
- Com faries servir aquests valors per guiar-te si has d'ajudar algú com jo?
Si et semblen bé les seves respostes, endavant! Si tot i així no ho veus clar, continua buscant.
Consolida la relació
Ja has trobat la persona que necessites? Molt bé. Ara, t'expliquem com podeu mantenir una bona connexió que us permeti ajudar-vos mútuament i continuar progressant.
1. Sinceritat absoluta des del principi.
Quan parlis sobre els teus objectius i les teves necessitats, especifica'ls. Per exemple: "M'agradaria córrer una mitja marató a la natura abans que acabi l'any, i per aconseguir-ho seguiré un programa d'entrenament de 12 setmanes i treballaré la força dos cops per setmana. M'encantaria que m'enviessis un missatge la nit abans de cada entrenament i que fessis una carrera setmanal amb mi". Deixa clar al teu company o companya que pot reajustar el pla si ho troba convenient (per exemple, si el teu objectiu li sembla massa ambiciós o creu que et provocarà estrès, o si li estàs exigint massa o massa poc). Gonzalez explica que cal establir aquest tipus de coses al principi de la relació per evitar fracassos i frustració.
Parleu també de com i amb quina freqüència fareu un seguiment del progrés. Segons un estudi de l'American Psychological Association, un seguiment regular pot incrementar les teves possibilitats d'èxit (com més controls, millor), però poseu-vos d'acord amb un format i una freqüència que us vagin bé a tots dos. Si hi ha algú a qui no li agrada enviar missatges de text, potser podeu fer videotrucades. Si voleu comprovar com aneu mentre feu activitats per aconseguir el vostre objectiu (com ara compartint un dinar saludable), fixeu-ho al vostre programa. Gonzalez recomana escollir un mètode que et permeti obtenir opinions i comentaris precisos de l'altra persona de la millor manera possible, i planificar les vostres trobades per avançat sempre que pugueu.
2. No tinguis la pell fina.
Res de mentides pietoses i falsos elogis que no et portaran enlloc. Prepara't per rebre crítiques constructives. "El teu company o companya de responsabilitat hauria de poder assenyalar-te tots els defectes i les coses que puguis millorar: per exemple, si no has prestat atenció als seus missatges durant la setmana, has trucat mentre t'entrenaves o sembla que t'estiguis desentenent del programa. També t'hauria de felicitar quan fas les coses bé", diu Gonzalez. I tu hauries de poder-li fer comentaris igual de sincers.
Si l'altra persona és més crítica del que voldries, mira d'entendre què és cert de tot el que et diu i reconeix-li la sinceritat. Si els comentaris que et fa no són efectius ni constructius, Gonzalez aconsella que li diguis que agraeixes el seu temps i el seu esforç, però que no t'està donant el que necessites per continuar endavant. Tant si l'altra persona està disposada a canviar d'actitud com si no, considera-ho una experiència d'aprenentatge (més o menys com en una relació de parella).
3. Escolliu nous objectius junts.
Per seguir millorant després d'haver assolit el primer objectiu, Fearon recomana que seguiu proposant-vos metes basades en esdeveniments, ja sigui programant la segona meitat de la temporada o estudiant per treure-us el certificat de què ja heu parlat. "A mesura que aneu proposant-vos nous objectius i els aconseguiu conjuntament, guanyeu noves habilitats i energia, i potser feu coses que cap de vosaltres havia fet abans, cosa que us ajuda a enfortir la relació", comenta Fearon.
També és bona idea triar objectius divertits que no estiguin relacionats amb l'esport, com ara llegir un llibre cada setmana o aprendre a tocar un instrument. D'aquesta manera, seguiu treballant i aprofundint la relació, i això us fa progressar junts.
Text: Justin Block
Il·lustracions: Kezia Gabriella
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