Per què necessites algú que t'ajudi a assolir els teus objectius?

Parlem de tenir un company o una companya que et faci responsable dels teus actes. "La idea és trobar algú que t'ajudi a comprometre't i responsabilitzar-te per aconseguir qualsevol objectiu", afirma el Nike Trainer Courtney Fearon, que anima els seus clients a trobar companyia per moure's. Sovint, ell mateix té algú. "Si tens un objectiu de fitnes, potser aquesta persona et pot ajudar a mantenir la constància en els entrenaments, comprovant si has seguit el programa els dies que t'havies compromès a fer-ho o, fins i tot, pot entrenar-se amb tu per motivar-te a arribar més lluny en els moments més complicats". El resultat és que aprendràs a ser més responsable.

Fearon indica que aquesta persona també pot fer que el procés sigui més divertit. Per exemple, pot motivar-te més creant una playlist o destacant el teu progrés. A més, et pot ajudar a superar els dies en què no veus les coses clares i canviar el teu diàleg intern negatiu, o recordar-te els descansos per hidratar-te. D'altra banda, també podries inspirar l'altra persona per aconseguir el mateix. Tota una victòria ho miris com ho miris.