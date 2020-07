Decideix si el procés a l'hora d'aconseguir un objectiu val la pena.

Detecta els possibles obstacles

"La positivitat no ho és tot", explica Gabriele Oettingen, doctora i professora de psicologia de la Universitat de Nova York. Després d'anys d'investigació, ha descobert que tenir objectius molt ambiciosos es pot traduir en un rendiment pobre i una possibilitat d'èxit baixa a l'hora d'intentar aconseguir-los.



Per ajudar les persones a superar aquest problema, Oettingen ha creat una estratègia mental anomenada WOOP, que en anglès vol dir "Desig, resultat, obstacle, pla" (Wish, Outcome, Obstacle, Plan). Aquesta estratègia es basa, primer, en identificar un desig important, que pot resultar complicat però que sigui possible. Per exemple, intentar reduir la ingesta d'alcohol durant els caps de setmana. A continuació, hauràs d'imaginar el millor resultat possible i de quina forma podria canviar el teu dia a dia. Potser t'ajudaria a dormir millor i tenir més energia. Després, has de reconèixer un obstacle que podria impedir-te fer realitat aquest desig. Oettingen recomana reflexionar sobre quin factor interior t'està impedint aconseguir el teu objectiu, tant si es tracta d'una emoció, una convicció irracional o un hàbit poc saludable. És possible que beure una copa de vi durant el sopar s'hagi convertit en aquest hàbit poc saludable. Finalment, identifica l'acció o el pensament que et pot ajudar a superar aquest obstacle i pensa en un pla de resolució hipotètic. Aquest podria ser beure aigua amb gas amb sabor o kombucha si et ve de gust beure vi durant el sopar.



"Les fantasies positives fan que la gent senti que ja ha aconseguit els seus somnis, i això aporta una gran energia", explica Oettingen. "Descobrir un obstacle et proporcionarà energia, i el pla de resolució hipotètic t'ajudarà a saber com superar-lo. D'aquesta manera, quan es presenti l'obstacle, la resposta vindrà automàticament i podràs continuar progressant per aconseguir el teu objectiu".



El més important és no sentir vergonya per voler aconseguir primer un objectiu més assequible. Tenir èxit en aquest tipus de propòsits t'ajudarà a l'hora de treballar per aconseguir els objectius més grans quan estiguis preparat i amb ganes de continuar amb el teu progrés.