Quina diferència hi ha entre les sabatilles de running i les sabatilles per caminar?

Quina és la diferència entre les sabatilles de running i les sabatilles per caminar?
Guia de compra
Sabatilles per caminar vs. sabatilles de running: són iguals? Descobreix les diferències clau pel que fa a l'amortiment, la flexibilitat i el disseny per triar la sabatilla adequada per caminar o córrer.
Punts clau:
- Les sabatilles de running estan dissenyades per a un impacte més gran i per a la propulsió cap endavant.
- Les sabatilles per caminar prioritzen l'estabilitat, la durabilitat i les transicions suaus del taló a la punta.
- Les sabatilles de running poden anar bé per caminar, però les sabatilles per caminar sovint no són ideals per córrer.
- L'elecció correcta depèn del nivell d'impacte, el ritme i el temps que passes dempeus.
Caminar i córrer tenen moviments similars, per la qual cosa és fàcil suposar que són activitats similars, però hi ha diferències clau que poden afectar la comoditat, el rendiment i fins i tot el risc de lesions. La majoria de les sabatilles per caminar no són ideals per fer running, tot i que potser podries utilitzar sabatilles de running per caminar.
La diferència entre les sabatilles de running i les de caminar es redueix a l'impacte, l'amortiment, la flexibilitat i la propulsió. Les sabatilles de running estan dissenyades per aguantar forces d'impacte més elevades i impulsar-se cap endavant, mentre que les de caminar estan dissenyades per a un moviment controlat del taló a la punta i per passar períodes llargs dempeus.
Pots fer servir les mateixes sabatilles per caminar i per córrer?
Si camines cada dia per fer exercici, anar a la feina o fer encàrrecs, les sabatilles de running et poden anar bé perquè normalment ofereixen més amortiment i absorció dels impactes. No obstant això, si la major part de la teva activitat consisteix a estar dret o a caminar a ritme lent durant moltes hores, la plataforma més ferma d'una sabatilla per caminar et pot resultar més estable.
Sabatilles per caminar vs. sabatilles de running
Les sabatilles es divideixen en models per caminar o córrer perquè el moviment en cada activitat és diferent.
Bàsicament, s'utilitza un patró de petjada diferent quan corres i quan camines. Quan fas running, tens tots dos peus enlaire en un moment del moviment, mentre que quan camines sempre tens un peu a terra. Passa el mateix quan fas marxa.
També hi ha una distribució del pes diferent quan camines i quan corres. Els runners suporten de dues a tres vegades el seu pes corporal en cada trepitjada, mentre que les persones que caminen gestionen una atracció gravitatòria molt menor.
Així doncs, els experts en running de Nike suggereixen que les sabatilles de running són ideals per caminar, però que no tots els models per caminar ofereixen totes les característiques que busquen els runners.
Quina diferència hi ha entre les sabatilles per caminar i les sabatilles de running?
La diferència entre aquests dos models està en el disseny, que està pensat per satisfer les necessitats específiques de cada atleta. Tot seguit, t'expliquem què pots esperar de cada element principal de les sabatilles, en funció de l'esport que practiquis:
Amortiment
L'amortiment és el gruix de l'entresola de les sabatilles. Està dissenyat per ajudar a absorbir els impactes i reduir tensions.
Sabatilles de running
El running genera de dues a tres vegades el pes corporal per gambada, per la qual cosa les sabatilles de running necessiten entresoles més gruixudes i reactives. Les sabatilles de running solen tenir entresoles més gruixudes i materials d'escuma més avançats per gestionar la càrrega repetida d'alt impacte.
Sabatilles per caminar
Les persones que caminen mantenen un peu a terra en tot moment i, en general, no necessiten el mateix nivell d'amortiment que els corredors. Això permet reduir el pes i, per tant, una sabatilla per caminar ajuda a caminar més ràpid o amb menys resistència. Les sabatilles per caminar sovint fan servir entresoles més fermes que donen suport al moviment controlat cap endavant, en lloc de donar-lo al rebot.
Forma acampanada i altura del taló
El taló acampanat sol ser evident quan mires unes sabatilles des d'un costat, ja que sobresurt lleugerament a la part inferior i posterior del disseny. L'altura del taló és l'alçària de les sabatilles a la part posterior. Normalment, una altura més elevada es correspon amb més amortiment i més capacitat de resposta.
Sabatilles de running
El running genera de dues a tres vegades el pes corporal per gambada, per la qual cosa les sabatilles de running necessiten entresoles més gruixudes i reactives. Les sabatilles de running solen tenir entresoles més gruixudes i materials d'escuma més avançats per gestionar la càrrega repetida d'alt impacte.
Sabatilles per caminar
Les persones que caminen mantenen un peu a terra en tot moment i, en general, no necessiten el mateix nivell d'amortiment que els corredors. Això permet reduir el pes i, per tant, una sabatilla per caminar ajuda a caminar més ràpid o amb menys resistència. Les sabatilles per caminar sovint fan servir entresoles més fermes que donen suport al moviment controlat cap endavant, en lloc de donar-lo al rebot.
Flexibilitat
Sabatilles de running
El running genera de dues a tres vegades el pes corporal per gambada, per la qual cosa les sabatilles de running necessiten entresoles més gruixudes i reactives. Les sabatilles de running solen tenir entresoles més gruixudes i materials d'escuma més avançats per gestionar la càrrega repetida d'alt impacte.
Sabatilles per caminar
Les persones que caminen mantenen un peu a terra en tot moment i, en general, no necessiten el mateix nivell d'amortiment que els corredors. Això permet reduir el pes i, per tant, una sabatilla per caminar ajuda a caminar més ràpid o amb menys resistència. Les sabatilles per caminar sovint fan servir entresoles més fermes que donen suport al moviment controlat cap endavant, en lloc de donar-lo al rebot.
Reactivitat
La reactivitat és la sensació d'elasticitat o rebot quan camines o corres amb sabatilles. Una bona reactivitat et pot ajudar a córrer o caminar més de pressa.
Sabatilles de running
El running genera de dues a tres vegades el pes corporal per gambada, per la qual cosa les sabatilles de running necessiten entresoles més gruixudes i reactives. Les sabatilles de running solen tenir entresoles més gruixudes i materials d'escuma més avançats per gestionar la càrrega repetida d'alt impacte.
Sabatilles per caminar
Les persones que caminen mantenen un peu a terra en tot moment i, en general, no necessiten el mateix nivell d'amortiment que els corredors. Això permet reduir el pes i, per tant, una sabatilla per caminar ajuda a caminar més ràpid o amb menys resistència. Les sabatilles per caminar sovint fan servir entresoles més fermes que donen suport al moviment controlat cap endavant, en lloc de donar-lo al rebot.
Sabatilles de running i per caminar per viatjar
Per viatjar, la comoditat i la versatilitat són el més important. Les sabatilles de running sovint són la millor opció per als dies de caminar llargues distàncies a peu per l'aeroport, fer visites turístiques i moure's per terrenys variables, perquè ofereixen més amortiment. Les sabatilles per caminar poden semblar més estables per passejar lentament per la ciutat, però normalment no tenen la versatilitat d'unes sabatilles de running amb un bon amortiment.
Quines sabatilles hauries de triar?
Triar entre sabatilles de running i sabatilles per caminar depèn de l'impacte que generi la teva activitat, la velocitat amb què et moguis i el temps que passes dempeus. La decisió no sempre és fàcil. Aquestes són les millors opcions per a les situacions en què no tens clar quines triar:
- Principalment caminar → sabatilles per caminar
- Una barreja de caminar i córrer → sabatilles de running
- Caminar a ritme ràpid o distàncies llargues → sabatilles de running
- Estar dempeus durant períodes de temps llargs → sabatilles per caminar
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Pegasus
Les Pegasus són sabatilles d'entrenament diari que ofereixen un amortiment durador i un ajust còmode.
Structure
Les Structure són sabatilles d'estabilitat ideals per a l'entrenament diari. Poden ajudar a corregir la sobrepronació gràcies a les parets laterals d'escuma, alhora que proporcionen una sensació reactiva.
Alphafly
Les Alphafly estan dissenyades per a la velocitat en distàncies llargues, de manera que són una opció ideal per a mitges maratons i maratons. La sola exterior i l'entresola ZoomX ofereixen transicions suaus i una gran capacitat de resposta.
Vomero
Les Vomero poden ser unes bones sabatilles híbrides si camines i corres, gràcies al seu amortiment suau.
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Motiva
Les Motiva tenen una geometria de balancí i un amortiment complet per a un moviment suau en una àmplia gamma d'activitats i ritmes. Tenen l'avantpeu, el pont i la puntera amplis per ser més còmodes i una sola exterior Comfortgroove per absorbir al màxim els impactes.
Les sabatilles de running es desgasten més ràpid si es fan servir per caminar?
Caminar amb sabatilles de running fa l'entresola es desgasti amb el temps, però caminar en general crea menys impacte que córrer. Com a resultat, les sabatilles de running solen durar més temps quan s'utilitzen per caminar. No obstant això, el desgast diari pot comprimir l'amortiment gradualment, de manera que continua sent important canviar-les per a una bona comoditat i subjecció.
Preguntes més freqüents
Cal comprar sabatilles diferents per caminar i per córrer?
Si corres diverses vegades a la setmana, és millor que facis servir sabatilles de running per entrenar i unes sabatilles diferents per caminar o per al dia a dia. Això manté el rendiment de l'amortiment i allarga la vida útil de les sabatilles. Si només fas running de tant en tant o combines el running lleuger amb caminar, unes sabatilles de running versàtils seran suficients.
Les sabatilles per caminar i les de running són iguals?
Les sabatilles per caminar i les de running no són iguals. Cadascun dels models està dissenyat pensant en els moviments específics de les activitats per ajudar-te en cada trepitjada.
"Caminar és un moviment controlat del taló a la punta en què sempre hi ha un peu a terra. En canvi, córrer implica un impacte més gran a la part davantera del peu, una càrrega més ràpida i un breu moment en què tots dos peus no toquen terra", diu Melissa Lockwood,D.P.M., podòloga a Heartland Foot and Ankle Associates a Bloomington, Illinois.
Com a resultat, les sabatilles per córrer necessiten més absorció d'impactes i capacitat de resposta, mentre que les sabatilles per caminar solen ser més fermes i flexibles a l'avantpeu.
Per què els corredors necessiten entresoles més gruixudes?
Quan un atleta corre, el seu cos absorbeix de dues a tres vegades el seu pes corporal amb cada gambada, explica Lockwood. "Aquest impacte repetitiu s'acumula ràpidament amb els quilòmetres", afirma. Una entresola més gruixuda ajuda a dispersar aquest impacte, reduint l'estrès als peus, els turmells, els genolls, els malucs i la part inferior de l'esquena. "És més important tenir un amortiment controlat que protegeixi les articulacions al llarg del temps que no pas que sigui suau", afirma Lockwood.
Pots fer servir unes sabatilles de running per caminar?
La majoria de les persones poden caminar amb sabatilles de running sense problema. "Les sabatilles de running solen oferir més amortiment i subjecció que les sabatilles per caminar, així que són perfectes, i sovint molt còmodes, per caminar, per a ús diari o per viatjar", afirma Lockwood.
Per què les sabatilles per caminar no van bé per córrer?
Normalment, les sabatilles per caminar no tenen prou amortiment i estabilitat per suportar l'impacte més fort del running. "Amb el temps, això pot augmentar el risc de lesions per ús excessiu, com ara fasciïtis plantar, fractures per estrès, periostitis tibial o dolor articular", comenta Lockwood. "Les sabatilles per caminar no estan fetes per absorbir l'impacte del running, especialment si es fan molts quilòmetres". Fins i tot les sessions curtes amb sabatilles per caminar poden resultar inestables perquè no estan dissenyades per als índexs de càrrega més elevats i la propulsió de l'avantpeu que implica el running.