Els millors exercicis amb bandes de resistència per a principiants

Les bandes de resistència són una eina clau per activar els músculs per diversos motius. Abans de començar el teu proper entrenament, tingues en compte que pots fomentar l'activació dels músculs amb una banda de resistència aïllant els grups musculars que vulguis treballar durant la sessió. Les bandes de resistència també ajuden a corregir un problema postural comú: la síndrome de Janda.

Es tracta d'un problema que es pot produir a tot el cos, o també es pot centrar a la part superior o la inferior. És molt comú entre les persones que passen una gran part del dia assegudes. La síndrome de Janda produeix tensió a la part anterior del cos (les espatlles i els malucs) i distensió a la part posterior (els glutis, l'esquena i els isquiotibials).

Si en pateixes, potser notaràs que estàs en una postura encorbada constantment, fins i tot quan t'allunyes de l'escriptori. En aquest cas, és recomanable parar una mica més d'atenció a la part posterior del cos abans del teu proper entrenament per assegurar-te que els patrons de moviment són tan eficients i potents com sigui possible. I aquí és on entra en joc la banda de resistència.

Per exemple, un estudi del 2016 publicat al Journal of Physical Therapy Science va descobrir que els participants que van fer servir bandes de resistència per corregir problemes d'espatlles encorbades i cap inclinat (dos components de la síndrome de Janda a la part superior del cos) van millorar considerablement la seva postura després de fer un conjunt de moviments senzill per tractar els músculs afectats.

Les bandes de resistència poden fomentar una postura adequada activant els músculs que se solen descuidar més durant el dia a dia. Quan s'aconsegueix una postura adequada, els entrenaments poden millorar substancialment: aprofitaràs els músculs adients per fer exercici i no per compensar.