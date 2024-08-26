Històries del futbol: Ada Hegerberg

En col·laboració amb Rebel Girls
Ada Hegerberg
L'Ada estava a punt de convertir-se en una de les millors jugadores del món quan va patir una lesió que la va apartar del joc. Descobreix com, malgrat això, va aconseguir arribar a dalt de tot, i com és coneguda arreu del món per ser la millor jugadora del 2018.
Ada Hegerberg. Davantera noruega. Data de naixement: 10 de juliol de 1995.
L'Ada estava en un moment àlgid quan la seva carrera com a futbolista es va haver d'aturar de cop. La jugadora havia començat la seva carrera futbolística professional amb 15 anys. Va esdevenir una golejadora suprema, i cada cop que marcava un gol aixecava els braços i corria cap a les seves companyes d'equip com si estigués volant, amb un gran somriure a la cara. A mesura que van anar passant els anys, la carrera de l'Ada es va enlairar com un coet.
Un dia, durant un entrenament, va notar alguna cosa a la cama. De cop no podia caminar i el dolor era insuportable. Quan va poder tornar-se a entrenar, va descobrir que també tenia una fractura per sobrecàrrega a la cama. L'Ada no va jugar a futbol durant gairebé dos anys. El seu cos necessitava temps per recuperar-se, però ella s'impacientava. Es preguntava si mai podria tornar a jugar de nou.
Finalment, les cames de l'Ada van recuperar la força per córrer, i mentre s'entrenava se sentia com una nena que s'enamora del futbol per primera vegada. Està convençuda que el seu amor renovat pel futbol l'ajudarà a aconseguir encara més rècords. La seva ambició més gran és aprofitar al màxim el seu potencial i té moltes ganes de sortir al camp per jugar el seu quart campionat mundial.
A les atletes rebels:
No pareu de fer el que us agrada.
Seguiu corrent, seguiu entrenant-vos i seguiu tenint somnis.
Tingueu confiança en vosaltres mateixes, conserveu-la i no la deixeu anar mai. Només necessiteu una persona per tenir esperança i, la majoria de vegades, aquesta persona sou vosaltres mateixes.
Porteu-vos bé amb els altres i respecteu qui no ho faci tan bé com vosaltres. No tingueu por de desafiar qui us superi. No us deixeu dominar pels estigmes.
I el més important: seguiu divertint-vos pel camí.
Amb afecte,
Ada
— Ada Hegerberg