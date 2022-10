Flohio. The Future is in the Air

Nike: Háblanos sobre tu perspectiva de ser autosuficiente. ¿Cómo es? ¿Qué se siente al construir algo desde cero?



Flohio: A mi padre le encanta trabajar con las manos. Así que de pequeña siempre quería ensuciarme las manos yo también. En el cole me volvía loca la clase de plástica o de teatro. Me gustaban las materias en las que no tenías que mirar la pizarra. La música es un trabajo muy activo. No puedo sacar adelante algo en lo que no estoy total y completamente involucrada. El "Do it yourself" es mi forma de vida. Nadie va a hacer las cosas por mí. Me gusta darme cuenta de que puedo hacerlas yo misma y me encanta la satisfacción de encontrar soluciones.