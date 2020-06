La cinta de correr es cualquier cosa, menos aburrida

Las carreras en interiores son un entrenamiento fantástico

No hay nada igual que correr al aire libre, sobre todo si estás entrenando para una carrera. Sin embargo, el running en interiores es muy eficaz, y no solo cuando no nos apetece (o no podemos) correr al aire libre debido al frío o la lluvia. La cinta de correr nos permite establecer nuestro ritmo exacto, en lugar de tener que calcularlo a ojo o consultar el reloj continuamente, de manera que resulta especialmente beneficioso para los entrenamientos de velocidad.



Y aunque la cinta de correr pueda parecer más simple, nuestros patrones biomecánicos no cambian de manera significativa cuando corremos sobre una máquina motorizada o al aire libre, según un reciente estudio de la revista Sports Medicine. La cinta de correr también ejerce un efecto muy similar al del running en exteriores sobre el VO2 máximo (la cantidad máxima de oxígeno que absorbe el organismo), un dato de referencia para conocer nuestra salud cardiovascular.