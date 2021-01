Siéntete mejor después de una mala noche

QUÉ DEBES HACER



1. Busca la luz.

Literalmente. "La luz del sol puede hacer que te sientas más despierto/a durante el día porque estabiliza tu reloj circadiano y aumenta el estado de alerta", explica Martin. Tan pronto como te despiertes, sube las persianas para dejar entrar la luz. Si puedes, trabaja junto a una ventana. También puedes probar a comer fuera de casa o dar un paseo rápido (Martin afirma que la exposición a la luz natural es buena incluso si el día está nublado).



2. Piensa como un atleta.

Todo lo que contribuye a entrenar mejor es super importante, pues hace que el cuerpo funcione bien aunque tenga poca energía. "Mantén el cuerpo hidratado y come bien. La falta de agua o alimentos ricos en nutrientes te agotará aún más", advierte Martin. Bebe agua incluso cuando no tengas sed y elige proteínas magras, cereales integrales y verduras ricas en fibra a la hora de la comida, aunque te apetece algo con un poco más de grasa.



Y, si puedes, no te saltes tu rutina de entrenamiento solo porque el cansancio esté haciendo mella. Después de pasar la noche sin dormir, Martin recomienda que hagas una sesión de ejercicio por la mañana o por la tarde para aumentar tu estado de alerta. Además, el ejercicio puede ayudarte a dormir mejor porque elevarás la temperatura corporal (de forma que cuando baje conforme pase el día, tengas sueño). Antes de hacer ejercicio, calienta durante 10 minutos para activar la circulación de la sangre. Si no puedes seguir más, te ofuscas o tu coordinación es mala, mejor déjalo. "No vale la pena que sigas ejercitándote si sufres el riesgo de lesionarte. Vuelve a intentarlo mañana".





3. Prepárate para dormir.

Mantén una rutina nocturna cómoda y tranquila para que la transición sea más sencilla. "Evita pensar en el trabajo, haz yoga, lee un libro o mantén relaciones sexuales", recomienda Brundidge. "Cualquier cosa que te ayude a relajar la mente forma parte de una buena higiene del sueño". No estamos hablando de lo bien que te cepillas los dientes; "higiene del sueño" es un término que los expertos utilizan para describir los hábitos y entornos saludables que promueven un mejor descanso.