3 señales de que debes despertarte antes

¿Te suena? El siguiente paso para disfrutar de sueño saludable es este sencillo experimento de la doctora Mah, pensado para determinar cuántas horas de sueño necesitas realmente. En tus próxima vacaciones (o días libres, vaya, cuando dispongas de cierta flexibilidad por las mañanas), fija una hora para irte a la cama cada noche, desconecta la alarma y comprueba a qué hora te despiertas de forma natural. Mah explica que, después de varios días seguidos haciendo esto, tendrás una idea de cuántas horas necesitas para que cuerpo y mente estén descansados. Si de repente duermes más de lo normal (por ejemplo, 10 horas cada noche) y especialmente si experimentas cualquier otro síntoma, habla con tu médico para descubrir el motivo, que podría ser una depresión o un problema de salud oculto.



Mah recomienda que determines cuántas horas de sueño necesitas para funcionar y luego hagas todo lo posible para respetar horas fijas para irte a la cama y despertarte cada día. Un patrón de sueño irregular, donde suelas dormir mucho más unos días que otros, podría alterar tu reloj interno y provocar problemas de salud, como presión arterial alta y una sensación constante de jetlag. En realidad, tu organismo no necesita dormir de más, salvo si estás en plan marmota un sábado para recuperar sueño (el llamado "sueño acumulado") tras una semana agotadora, o si no te encuentres bien.



¿Cómo saberlo con seguridad? Pues si pasas más tiempo durmiendo y no te da más energía. "No deberías irte a dormir más tarde y levantarte más tarde solo porque puedas; eso desincroniza el reloj interno", explica Mah. Si quieres sincronizarlo mejor, es mejor irse a dormir pronto que despertarse más tarde. De todos modos, la doctora recomienda que planifiques tu sueño conforme a tu horario.



Recuerda, se supone que el sueño te ayuda a recuperarte, reajustarte y ponerte a punto para el día que tienes por delante. Si no está cumpliendo con su cometido, quizás sea el momento de poner en práctica un plan para mejorar su rendimiento.