Los 9 principales beneficios del running

Probablemente te hayan dicho que empezar un programa de ejercicios puede hacer que tengas más hambre o quizás lo has vivido en primera persona. De hecho, la ciencia avala esa afirmación, ya que en algunos estudios se ha demostrado que el apetito aumenta cuando comienzas un nuevo programa de fitness. Sin embargo, otras investigaciones sugieren que la cantidad de hormonas del hambre y la ingesta de alimentos pueden disminuir después de una sesión de running.

Por ejemplo, un grupo de runners que corren en cinta participó en un estudio en el que o bien corrían 105 minutos en cinta o descansaban durante un periodo de tiempo. El estudio demostró que los participantes que habían corrido tenían niveles más bajos de hormonas del hambre y menos apetito después del entrenamiento que quienes habían realizado el periodo de descanso. Otro estudio llevado a cabo con runners de fondo demostró que participar en una sesión de 20 km ayuda a reducir los niveles de las hormonas del apetito y la ingesta de alimentos en general.

Pero ten en cuenta que, aunque sientas menos hambre, sigue siendo importante que te alimentes bien para que tus músculos puedan recuperarse, mantener los niveles de energía y evitar las lesiones. Las investigaciones han demostrado que la ingesta diaria adecuada de los tres macronutrientes principales (grasas, carbohidratos y proteínas) es esencial para reducir el riesgo de lesiones. Por eso, aunque tus niveles de hambre hayan disminuido, comer sigue siendo clave.