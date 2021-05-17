Cross training para correr mejor

Elige una actividad que te guste y hazla como si fuera un 3 en una escala del 1 al 10 en esfuerzo percibido: eso es la recuperación activa. Puede ser un paseo suave en bicicleta, una caminata tranquila, un largo paseo a pie o una clase sencilla o moderada de yoga o pilates, cualquier cosa que no te haga sudar en exceso y sin que te tiemblen los músculos o te arrepientas de lo que estás haciendo.

Algunos estudios de la Western Colorado University sugieren que, después de una sesión exigente, la recuperación activa (en particular un paseo tranquilo en bicicleta o a pie) ayuda a que te recuperes más rápido que simplemente descansando. Esto podría deberse a que este tipo de movimiento aumenta el flujo sanguíneo a los músculos, lo que contribuye a repararlos con más eficacia, de acuerdo con un estudio independiente publicado en la revista Journal of Sports Sciences. También se ha demostrado que la recuperación activa reduce la frecuencia cardiaca y el esfuerzo exigido en otros deportes, según una investigación publicada en la revista Journal of Sports Science and Medicine, lo que significa que en tu próxima sesión de running podrás rendir más con un menor esfuerzo percibido.

Para averiguar la frecuencia con la que debes optar por la recuperación activa y qué tipo de ejercicios hacer, el Coach Bennett aconseja lo siguiente: "Pregúntate si te sentirás mejor o peor después de hacerlos". La recuperación activa, así como todas las formas de cross training, va más allá de las ventajas físicas para tu running.

"El cross training es un salto emocional o espiritual que te ayudará la próxima vez que corras", explica. "Lo que de verdad importa es que los ejercicios te llenen de confianza y tranquilidad de cara a futuras sesiones".