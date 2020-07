Cross training para correr mejor

La recuperación activa mejora tu entrenamiento

Por último, las versiones simplificadas de tus actividades de cross-training favoritas (por ejemplo, una sencilla salida en bicicleta o un paseo tranquilo), te servirán para recuperarte más rápido de una carrera exigente. La recuperación activa reporta beneficios que no conseguirías en el sofá. Un experimento observó a varios corredores antes y después de una recuperación activa o pasiva: el grupo activo pudo correr casi tres veces más que quienes se limitaron a descansar, según estudios de la Western State Colorado University.



Tal vez sea porque la recuperación activa tras un ejercicio agotador ayuda a eliminar la acumulación de lactato en sangre más rápido que la recuperación pasiva. A su vez, eso aumenta el flujo sanguíneo a los músculos y este contribuye a repararlos más eficazmente, de acuerdo con un estudio independiente publicado en el Journal of Sports Sciences. También se ha demostrado que la recuperación activa reduce la frecuencia cardíaca y el esfuerzo exigido en otros deportes, según una investigación publicada en el Journal of Sports Science and Medicine.