¿Qué es el campo a través?

Si alguna vez has visto un campo amplio lleno de vegetación en un día frío de otoño y te has preguntado a qué velocidad podrías cruzarlo, es posible que lleves lo de correr campo a través en la sangre.

Caroline Grainger, entrenadora personal con certificación ISSA, comenta que, como en el trail running, al correr campo a través se evitan tantos caminos asfaltados como sea posible. Sin embargo, mientras que el trail running suele incluir terrenos más duros, como senderos por el bosque y pendientes rocosas, el running campo a través se practica en una zona amplia en la naturaleza.

Por ejemplo: el campo, un parque, caminos de barro y praderas. La entrenadora señala que los campos de golf son especialmente adecuados porque tienen cuestas moderadas y el césped está cuidado. Esto facilita que los atletas puedan alcanzar su objetivo, que es correr rápido en vez de durante más tiempo.