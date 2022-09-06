¿Qué es el campo a través?

Todo lo que necesitas saber sobre correr campo a través
Deportes y actividades
Si te estás planteando probar este deporte, echa un vistazo a esta rápida guía para principiantes.
Si alguna vez has visto un campo amplio lleno de vegetación en un día frío de otoño y te has preguntado a qué velocidad podrías cruzarlo, es posible que lleves lo de correr campo a través en la sangre.
Caroline Grainger, entrenadora personal con certificación ISSA, comenta que, como en el trail running, al correr campo a través se evitan tantos caminos asfaltados como sea posible. Sin embargo, mientras que el trail running suele incluir terrenos más duros, como senderos por el bosque y pendientes rocosas, el running campo a través se practica en una zona amplia en la naturaleza.
Por ejemplo: el campo, un parque, caminos de barro y praderas. La entrenadora señala que los campos de golf son especialmente adecuados porque tienen cuestas moderadas y el césped está cuidado. Esto facilita que los atletas puedan alcanzar su objetivo, que es correr rápido en vez de durante más tiempo.
Historia del running campo a través
Las carreras de esta modalidad de running comenzaron a mediados del siglo XIX a partir de unos juegos ingleses como policías y ladrones llamados "hare and hounds" y "paper chase", que se solían jugar en los colegios de Inglaterra. Un participante tenía que huir y el resto tenía que intentar atraparlo o también podía ir tirando papeles para que el resto de participantes los recogieran.
En 1837, los colegios organizaron carreras de verdad entre sí y, 30 años después, se celebró el primer campeonato nacional en Londres. Aunque la pista solo medía 5,6 km, atravesaba un lodazal y colinas. Además, empezaba de noche, así que cada runner tenía que orientarse en la oscuridad.
Ahora las pistas ofrecen más seguridad (e iluminación) desde aquella época y también están por todo el mundo. En EE. UU. se empezó a correr campo a través en 1869 y, en solo 20 años, se fundó la United States National Cross Country Association para que este deporte llegase a más gente. Se convirtió en una prueba olímpica por equipos e individual en 1912, pero en 1924 dejó de serlo.
Competir en el running campo a través
Tom Holland, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, preparador y fisiólogo del ejercicio, señala que la mayoría de gente que corre campo a través está en el instituto o en la universidad, y una gran cantidad empiezan en los primeros años de instituto. En la mayoría de colegios se corre campo a través en otoño, desde agosto hasta noviembre.
Hay quienes siguen compitiendo en este tipo de running después de la universidad. La institución gubernamental de EE. UU. USA Track and Field (USATF) organiza varias pruebas de campeonato al año con una variedad de categorías por edades, incluida una de veteranos.
La mayoría de pruebas, sobre todo las escolares, son de 5 o de 10 km, pero la distancia puede variar según la competición. Por ejemplo, un campeonato de la USATF tiene carreras separadas con veteranas que corren 6 km, veteranos que corren 8 y la mayoría de participantes que corren 10. La organización también organiza carreras solo para la categoría de veteranos.
Holland recuerda que, aunque los premios de estas carreras rondan los 5000 €, las carreras que se celebran cada año son limitadas. Por eso ser atleta profesional de running campo a través es un reto, sobre todo si solo participas en carreras de esta modalidad y dejas a un lado las de trail running.
Entrenar el running campo a través
La ciencia sugiere que el running en todas sus modalidades se asocia con una reducción importante de los riesgos para la salud y una mejor salud cardiovascular. Grainger comenta que, como el running campo a través se centra en distancias más cortas que en un entrenamiento de maratón, los beneficios añadidos puede que eviten las lesiones por sobreesfuerzo que sufren algunas personas que corren muchos kilómetros a la semana.
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Además, igual que cualquier otra modalidad de running, el entrenamiento adecuado puede ayudar a prevenir lesiones. La experta añade que, como la mayoría de las carreras no llegan a los 10 km, no necesitas entrenar para distancias demasiado largas. Una sesión de entre 5 y 8 km debería bastar. Además, una o dos veces a la semana deberías realizar un entrenamiento donde intercales tramos lentos y largos con otros a ritmo de carrera. Por ejemplo: medio kilómetro a ritmo de carrera y un kilómetro a ritmo suave.
Entrenar para correr por cuestas también puede ser útil, pero ten en cuenta que muchas de las colinas en esta modalidad suelen ser poco empinadas, así que no tienes que preocuparte demasiado por la fuerza o la explosividad.
Las mejores zapatillas para el running campo a través
Grainger señala que, como este tipo de running se centra en la velocidad en lugar de en la resistencia, escoger las zapatillas con más tracción es importante para conseguir más potencia al impulsarte con el pie trasero. Además, este tipo de zapatillas suelen ser ligeras y con poca amortiguación para ofrecer más velocidad.
Una gran cantidad de runners de campo a través prefieren las zapatillas de entrenamiento, como las Pegasus, para entrenar o las sesiones largas, pero se ponen los modelos con clavos para competir. Según la entrenadora, es cuestión de gustos.
Si no has probado ninguna de estas zapatillas, Grainger sugiere empezar con sesiones cortas para adaptarte, porque es posible que tu patrón de running sea algo diferente. También recomienda domarlas bien antes de una carrera para que resulten cómodas cuando estés en la línea de salida.
Texto: Elizabeth Millard