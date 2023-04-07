Cómo hacer ejercicio con osteoartritis según especialistas

Por lo general, Nasri aconseja evitar las actividades de alto impacto, como correr y saltar, que puedan sobrecargar las articulaciones.

Además, presta atención a tu cuerpo y piensa en qué articulaciones te duelen. Las personas con artritis a las que les guste levantar peso no deberían utilizar la máquina de extensión de pierna, de acuerdo con Jerome Enad, cirujano ortopédico y miembro de la asociación Arthoscopy Association of North America. La razón es que supone una presión excesiva en la articulación patelofemoral y puede agravar la artritis. Por ello, recomienda el press de piernas en posición sentada.

Tampoco deberías hacer sentadillas o zancadas muy profundas si tienes artritis en la cadera o la rodilla, como explica Lucas Buchler, cirujano ortopédico y especialista en medicina deportiva en la Feinberg School of Medicine de la Universidad Northwestern.

"Por lo general, lo ideal es evitar cualquier movimiento que fuerce a las articulaciones a llegar al rango total de movimiento. Aunque es improbable que estas actividades causen un daño estructural grave a las articulaciones, sí pueden provocar inflamación y un empeoramiento de los síntomas", añade Buchler.

En el caso de las personas con artritis en el hombro o el codo, Enad aconseja evitar por completo el press de banca y los ejercicios de banco con mancuernas y optar por flexiones o ejercicios de fondos.

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