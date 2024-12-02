Guía básica de fútbol americano: cómo se juega

¿El objetivo del fútbol americano? Muy sencillo: superar al equipo contrario. En este deporte, los jugadores marcan puntos cuando la pelota sobrepasa la línea de meta y llega hasta la zona de anotación. Esto se puede conseguir tanto lanzando y cogiendo la pelota como corriendo con ella o dándole una patada en dirección a los postes de la línea de meta para marcar un gol de campo.

Normalmente, los campos de fútbol americano estándar miden 120 yardas (unos 110 metros), son rectangulares y están hechos de césped natural o artificial (turf). El campo de juego es algo más grande de 50 yardas (45 metros) de ancho y exactamente 100 yardas (91,4 metros) de largo con dos zonas de anotación de 10 yardas (unos 9 metros), una a cada lado. Estas zonas de anotación son las zonas del campo en las que hay que marcar gol. Cada equipo intenta marcar llevando la pelota hasta la zona de anotación (tanto corriendo con ella como cogiéndola al vuelo).

Justo detrás de las zonas de anotación están los postes de la línea de meta, en los que los equipos pueden marcar goles de campo. La línea de meta es la línea del campo que separa la zona de anotación del campo de juego.

"Cuando se cruza la línea de meta mediante un pase o corriendo, se consiguen seis puntos y a eso se le llama "touchdown" o anotación", comenta Colton Korn, director de jugadores de la Liberty University, un programa de la Division I National Collegiate Athletics Association (NCAA, por sus siglas en inglés) de Lynchburg, (Virginia, EE. UU.). Como referencia, Division I es la asociación más importante de deportes interuniversitarios, según la NCAA.

"Después de una anotación, puedes ganar un punto extra o intentar conseguir una conversión de dos puntos al hacer otra anotación, pero desde la línea de 3 yardas", explica Korn.

Nota: En la National Football League, las conversiones de dos puntos se consiguen desde la línea de 2 yardas, y los puntos extra se consiguen con una patada desde la línea de 15 yardas.

Si un equipo no puede conseguir una anotación en cuatro oportunidades (más adelante te explicamos qué es esto), en la cuarta oportunidad puede lanzar una patada de gol de campo desde los postes de la línea de meta y, si lo consigue, gana 3 puntos. "La patada debe atravesar los postes para sumar los puntos", aclara Korn.

Otra forma en la que un equipo puede ganar puntos (mientras se defiende) es placando a un jugador del equipo contrario en su zona de anotación. Si el equipo que ataca está en posesión de la pelota y recibe un placaje en su propia zona de anotación, el equipo que defiende gana dos puntos. A esto se le llama un "safety" (profundo).