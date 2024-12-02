Guía básica de fútbol americano: cómo se juega
Deportes y actividades
En esta guía de fútbol americano para principiantes se explican los aspectos fundamentales del deporte, desde los primeros "downs" (oportunidades) hasta los puntos extras.
El fútbol americano puede ser muy emocionante de ver y jugar, pero también puede resultar confuso si no sabes muy bien cómo funciona. Si quieres entender este deporte, sigue leyendo para saber más sobre el objetivo, el sistema de puntuación, el minutaje, las posiciones y el orden de juego.
Sistema de puntuación en fútbol americano
¿El objetivo del fútbol americano? Muy sencillo: superar al equipo contrario. En este deporte, los jugadores marcan puntos cuando la pelota sobrepasa la línea de meta y llega hasta la zona de anotación. Esto se puede conseguir tanto lanzando y cogiendo la pelota como corriendo con ella o dándole una patada en dirección a los postes de la línea de meta para marcar un gol de campo.
Normalmente, los campos de fútbol americano estándar miden 120 yardas (unos 110 metros), son rectangulares y están hechos de césped natural o artificial (turf). El campo de juego es algo más grande de 50 yardas (45 metros) de ancho y exactamente 100 yardas (91,4 metros) de largo con dos zonas de anotación de 10 yardas (unos 9 metros), una a cada lado. Estas zonas de anotación son las zonas del campo en las que hay que marcar gol. Cada equipo intenta marcar llevando la pelota hasta la zona de anotación (tanto corriendo con ella como cogiéndola al vuelo).
Justo detrás de las zonas de anotación están los postes de la línea de meta, en los que los equipos pueden marcar goles de campo. La línea de meta es la línea del campo que separa la zona de anotación del campo de juego.
"Cuando se cruza la línea de meta mediante un pase o corriendo, se consiguen seis puntos y a eso se le llama "touchdown" o anotación", comenta Colton Korn, director de jugadores de la Liberty University, un programa de la Division I National Collegiate Athletics Association (NCAA, por sus siglas en inglés) de Lynchburg, (Virginia, EE. UU.). Como referencia, Division I es la asociación más importante de deportes interuniversitarios, según la NCAA.
"Después de una anotación, puedes ganar un punto extra o intentar conseguir una conversión de dos puntos al hacer otra anotación, pero desde la línea de 3 yardas", explica Korn.
Nota: En la National Football League, las conversiones de dos puntos se consiguen desde la línea de 2 yardas, y los puntos extra se consiguen con una patada desde la línea de 15 yardas.
Si un equipo no puede conseguir una anotación en cuatro oportunidades (más adelante te explicamos qué es esto), en la cuarta oportunidad puede lanzar una patada de gol de campo desde los postes de la línea de meta y, si lo consigue, gana 3 puntos. "La patada debe atravesar los postes para sumar los puntos", aclara Korn.
Otra forma en la que un equipo puede ganar puntos (mientras se defiende) es placando a un jugador del equipo contrario en su zona de anotación. Si el equipo que ataca está en posesión de la pelota y recibe un placaje en su propia zona de anotación, el equipo que defiende gana dos puntos. A esto se le llama un "safety" (profundo).
Orden de juego
El futbol americano empieza con un saque inicial y ambos equipos en posiciones especiales en el campo. El equipo que lanza la patada de salida juega como defensa y el equipo que la recibe ataca. El equipo receptor coge la pelota en el saque e intenta correr con ella hacia el fondo del campo tan lejos como pueda antes de que el equipo que ha sacado le pare (ya sea con un placaje o dejándole fuera del límite del campo). Después del saque inicial, las líneas defensivas y ofensivas de ambos equipos son las del campo.
Nota: El equipo receptor también puede hacer un "touchback", que ocurre cuando un jugador atrapa la pelota en la zona de anotación y se arrodilla, o cuando la pelota se lanza más allá de la zona de anotación. Si pasa esto, el equipo ofensivo empieza directamente su recorrido por el campo en la línea de 25 yardas (22,8 metros).
"El equipo ofensivo tiene cuatro oportunidades para ganar 10 yardas", explica Korn. "En cuanto se ganan las 10 yardas, aunque sea en la segunda oportunidad, se restablece el número de oportunidades, así que el equipo ofensivo vuelve a tener cuatro oportunidades de ganar otras 10 yardas".
Al inicio de cada jugada, los equipos se colocan a ambos lados de la línea de golpeo, la línea imaginaria que separa el equipo que ataca del que defiende. La jugada empieza cuando el centro realiza el saque inicial al "quarterback" (mariscal de campo). El mariscal de campo puede darle el balón a otro jugador para hacer una carrera y ganar yardas o lanzárselo a un compañero para que este lo coja y corra hacia el fondo del campo para llegar a la zona de anotación.
El objetivo del equipo defensivo es evitar que el equipo ofensivo consiga 10 yardas en cuatro oportunidades. Para ello, debe placar a los jugadores que lleven la pelota e interrumpir o interceptar los pases. El equipo defensivo también puede hacer que el equipo ofensivo "falle" o se le caiga la pelota para, en ese momento, coger la pelota y pasar a jugar en un rol ofensivo corriendo hacia la zona de anotación para cambiar la posesión y (si tiene suerte) conseguir una anotación.
"Si el equipo defensivo lo logra y el equipo ofensivo no es capaz de llegar a las 10 yardas, el equipo que ataca puede lanzar el balón lejos para el otro equipo en la cuarta oportunidad o intentar conseguir las yardas que le quedan con una jugada de pase o una carrera", explica Korn. "Sin embargo, si el equipo defensivo intenta recorrer las yardas que le quedan en la cuarta oportunidad y no lo consigue, el otro equipo empezará donde se ha quedado la pelota".
Otra opción que tiene el equipo ofensivo en la cuarta oportunidad si está lo suficientemente cerca de la línea de anotación es intentar lanzar un gol de campo, con lo que ganaría tres puntos (en lugar de los seis que conseguiría con una anotación). La posesión del balón se cambia cuando el equipo ofensivo:
- Intenta lanzar un gol de campo.
- No gana el punto extra (o sea, que gana una primera oportunidad o un punto) en la cuarta oportunidad.
- Gana una anotación (e intenta conseguir el punto extra o la conversión de dos puntos).
El ganador del partido es el equipo que tiene más puntos cuando termina el tiempo.
Si al final del último cuarto de partido hay empate, normalmente empieza el tiempo extra. Las normas específicas del tiempo extra varían en función del nivel del partido y de las diferentes ligas.
Conceptos básicos sobre minutaje
Los partidos de fútbol americano tienen cuatro cuartos de 15 minutos cada uno. Sin embargo, los partidos normalmente duran unas tres horas, porque se suele parar el tiempo a menudo por los tiempos muertos, los descansos entre cuartos, las pausas entre posesiones, etc.
El reloj empieza justo después del saque inicial y se para tras varias situaciones, como por ejemplo:
- Cuando se lanza un pase no completado
- Después de marcar puntos
- Si un jugador en posesión de la pelota se sale del límite en los últimos dos minutos de la primera mitad o en los últimos cinco minutos de la segunda mitad
- En los tiempos muertos (Nota: Cada equipo tiene tres tiempos muertos por cada media parte)
- En los penaltis
- En caso de lesión
Jugadores
Todos los equipos de fútbol americano tienen una línea ofensiva y otra defensiva y, normalmente, los jugadores pertenecen estrictamente a una o a otra. Además, los equipos tienen una línea especial que sale al campo en los cambios de posesión de la pelota. En los equipos especiales, hay patadas de salida y equipos de devolución de saques; despejes y equipos de devolución de despejes; y una unidad de goles de campo. Cada línea tiene 11 jugadores, de manera que en el campo hay 11 jugadores de cada equipo a la vez.
Contenido relacionado: Posiciones en el fútbol americano: guía para principiantes
Posiciones ofensivas
Los jugadores de la ofensiva tienen que marcar puntos recorriendo yardas mediante carreras, lanzamientos, capturas y pases. Además, también deben bloquear a los jugadores del equipo contrario para que el mariscal de campo tenga tiempo de hacer jugadas.
- Línea ofensiva: Esta línea incluye el placador izquierdo, el guardia izquierdo, el centro, el guardia derecho y el placador derecho. Los jugadores de la línea ofensiva empiezan en la línea de golpeo al principio de cada jugada. Deben atravesar la defensa bloqueándola para que el mariscal de campo tenga tiempo de lanzar la pelota o correr haciendo un bloqueo para que el corredor o el corredor de poder pueda avanzar con la pelota para sumar yardas. El papel del centro es lanzarle el saque inicial al mariscal para empezar una jugada.
- Mariscal de campo: Este jugador (también conocido como "quarterback" o QB) dirige la ofensiva. Al inicio de cada jugada, el centro le lanza el saque inicial al mariscal, que tiene dos opciones: pasar o dar la pelota a otro jugador o correr con ella hacia el fondo del campo para sumar yardas.
- Corredor: Este jugador recibe la pelota del mariscal para correr con ella y sumar yardas, pero también puede atrapar la pelota y hacer bloqueos.
- Corredor de poder: El corredor de poder es el bloqueador principal. Este jugador puede correr y proteger al mariscal de campo y al corredor para que puedan hacer jugadas sin recibir placajes.
- Receptor: A los receptores se les conoce por atrapar pases. Puntualmente, estos jugadores también reciben la pelota del mariscal y hacen bloqueos. Además, suelen ser los jugadores más rápidos del campo.
- Ala cerrada: El ala cerrada es una combinación entre un receptor y un liniero ofensivo. Este jugador protege al mariscal de campo y al corredor, y también puede recibir pases.
Posiciones defensivas
El objetivo principal de los jugadores defensivos es evitar que la ofensiva del equipo contrario marque puntos o gane 10 yardas en cuatro oportunidades. Para ello, la defensa debe placar a los jugadores que lleven la pelota o la atrapen, interceptar los pases y hacer que al equipo contrario se le caiga la pelota. Aunque no es su función principal, también pueden conseguir anotaciones si hacen una intercepción o recuperan una pelota perdida.
- Línea defensiva: La línea defensiva se coloca en la línea de bloqueo, enfrente de la línea ofensiva del otro equipo. La forman entre tres y cuatro jugadores: dos alas defensivas y uno o dos tacles defensivos. La línea defensiva es la primera línea de defensa contra el ataque del otro equipo, y su prioridad principal es placar a los jugadores ofensivos y evitar que ganen yardas.
- Apoyador: Siempre hay tres o cuatro apoyadores en el campo, incluyendo los exteriores, los interiores y los centrales. Estos jugadores protegen a los corredores, los ala cerrada y los receptores; fuerzan a los pasadores ofensivos y placan a los jugadores que llevan la pelota.
- Esquinero: Hay entre dos y cuatro jugadores de este tipo en el campo. Normalmente, son los más rápidos de la defensa y, por lo general, protegen a los receptores. Además, su objetivo también es interrumpir e interceptar pases y placar a los jugadores que atrapan la pelota en los pases.
- Profundo: Hay dos profundos que juegan en dos posiciones diferentes en el campo: el profundo fuerte y el profundo libre. Son la última línea de la defensa. Juegan en el fondo del campo, pero también corren para ofrecer protección. Defienden los pases profundos y placan a los jugadores que llevan la pelota.
Equipos especiales
Estos jugadores hacen saques iniciales, despejes y goles de campo.
- Pateador: Este jugador patea la pelota en los saques iniciales y los goles de campo.
- Pateador de despeje: Los pateadores de despeje son los encargados de patear (es decir, de darle una patada a la pelota) para mandarla al fondo del campo e intentar que la ofensiva gane un punto extra en la primera oportunidad. Si no lo consigue, el otro equipo recupera la pelota.
- Regresador de patada: Es el encargado de recibir la pelota del pateador después del saque inicial e intentar correr hacia el fondo del campo para ganar yardas.
- Regresador de despejes: Es una posición parecida al regresador de patada. Este jugador recibe la pelota del pateador de despeje para intentar correr hacia el fondo del campo y ganar yardas.
- Centro largo: Este jugador le pasa el balón al pateador o al pateador de despeje (desde una distancia más larga desde la que lo hace el centro en una jugada normal).
Texto: Amy Schlinger