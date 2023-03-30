Cómo fijar objetivos sin desgastarse

¿Quieres saber otro aspecto importante para añadir a la lista? La positividad.

En un estudio de 2020 de la revista PLoS One se hizo una encuesta a más de 1.000 personas con compromisos de Año Nuevo, y se realizó un seguimiento un año después. La investigación demostró que los participantes que utilizaban un lenguaje más optimista mantuvieron sus propósitos en comparación con quienes tenían objetivos similares, pero utilizaban palabras más negativas.

Por ejemplo, decir "Voy a dejar de comer en restaurantes de lunes a viernes" es similar a "Voy a cocinar en casa todas las noches, menos en ocasiones especiales". Sin embargo, esta última parte da un giro mucho más positivo al objetivo marcado. En el estudio de PLoS One, cuando los participantes adoptaron este lenguaje optimista, alrededor de un 59 % consiguieron cumplir sus propósitos. La investigación concluyó que este tipo de lenguaje está más orientado a lograr el objetivo que a evitar hacer algo para lograrlo.

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Esa positividad se puede aplicar fácilmente a los objetivos inteligentes. Por otro lado, puede hacer que las metas sean más divertidas en general. Así lo afirma Ryan Glatt, entrenador personal por la organización deportiva estadounidense American Council on Exercise (ACE) y entrenador de salud cerebral en el Pacific Neuroscience Institute del Providence Saint John's Health Center de California (EE. UU.).

Glatt afirma que tenemos la idea equivocada de que, si te lo estás pasando bien, no estás trabajando lo suficiente para conseguir tu objetivo, como si ponerte a prueba implicara dejarse la piel sin descanso. Sugiere que pensemos en lo fácil que es tener un poco de autoexigencia mientras se disfruta de lo que se está haciendo, y que incorporemos esa motivación y esa positividad en nuestros objetivos y en lo que tengamos que hacer para alcanzarlos.

Glatt explica que el cerebro funciona a base de recompensas; es lo que se denomina el sistema mesolímbico. La voluntad o la motivación te ayudan hasta cierto punto, pero si la recompensa tarda mucho en llegar, puede resultar complicado. Cuando los objetivos tienen una parte negativa, se puede perder la motivación incluso más rápido que si se mantiene una perspectiva más neutra. Ser optimista, hacer hincapié en lo que lograrás como resultado de alcanzar tus metas y pasártelo bien en el proceso puede ser muy útil para seguir por el camino adecuado.