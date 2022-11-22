Los mejores detalles Nike para hombre

Los ocho mejores detalles Nike para hombre
Guía de compra
A continuación encontrarás varias ideas de detalles para tus seres queridos, desde correas para reloj hasta gorros.
A veces, los pequeños detalles son los más útiles y significativos. Tanto si quieres comprarle algo a cualquier familiar, a tu hijo o a tu pareja, en Nike encontrarás un sinfín de ideas de regalos sencillos que se ajustan a sus necesidades, sus intereses y su personalidad.
Sigue leyendo para descubrir las mejores ideas de detalles Nike para hombre.
Los ocho mejores detalles Nike para hombre
1. Equipamiento Nike para hacer ejercicio en casa
Si prefiere entrenar en casa, puedes escoger entre varios básicos pequeños perfectos para su gimnasio personal. Las bandas de resistencia pequeñas vienen en un paquete de tres: resistencia ligera, mediana y fuerte.
También puedes regalarle un par de agarres para flexiones Nike, que incorporan una base antideslizante y unos mangos suaves y ergonómicos. Cuando termine de entrenar, probablemente le resulte útil contar con una pelota de recuperación Nike con la que masajear determinados músculos.
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2. Correa para reloj Nike
Si no puede vivir sin su Apple Watch, esta podría ser la mejor ocasión para regalarle una correa nueva. Las correas y correas Loop deportivas Nike se han fabricado con un tejido de nylon transpirable, o con fluoroelastómero perforado de alto rendimiento que resulta muy suave al tacto. Están disponibles en varios colores, como blanco, azul marino, verde oliva, negro o los colores del orgullo, entre otros.
3. Gorra Nike
Hay una gorra de Nike para cada actividad. Además, puede que le toque renovar la suya. Si su pasión es el running, le encantará una gorra de trail running Nike Dri-FIT. Para los días de invierno, puedes regalarle uno de los gorros disponibles en una amplia variedad de colores y patrones.
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4. Gafas de sol Nike
Las gafas de sol Nike están disponibles en diferentes modelos para que escojas las que mejor se ajustan a sus gustos. Puedes optar por unas gafas de sol específicas para running con una lente protectora envolvente de una pieza o por unas con lentes polarizadas para uso diario.
5. Guantes Nike
Practique el deporte que practique, seguro que encontrarás el regalo ideal entre la amplia variedad de diseños disponibles. Los modelos de running con aislamiento, de fútbol o para levantar pesas son solo algunos de los diseñados para mantener las manos calentitas en cualquier circunstancia.
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6. Botella de agua Nike
Una botella de agua Nike es un regalo pequeño y sencillo que utilizará con frecuencia. Puedes escoger entre una de acero inoxidable resistente para los desplazamientos diarios o una mezcladora si toma suplementos como proteína en polvo o suplementos previos al entrenamiento. También puedes optar por una botella de agua cómoda de llevar en la mano si su equipación de running solo tiene un bolsillo pequeño con cremallera para las llaves.
7. Calcetines Nike
Los calcetines son un regalo clásico. Puedes regalarle un par de calcetines altos Nike Dri-FIT en blanco o con estampado tie-dye. Si prefiere los diseñados para practicar un deporte concreto, echa un vistazo a los modelos de running elásticos y a los de entrenamiento con amortiguación. Los calcetines Nike están disponibles en varias longitudes: invisibles, tobilleros, largos y hasta la rodilla.
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8. Ropa interior Nike
La ropa interior Nike es otro regalo popular con el que seguro acertarás. Los bóxers para hombre incorporan tecnología Dri-FIT para mantener la humedad a raya. Además, están confeccionados con microfibra elástica que proporciona una gran suavidad. También puedes elegir entre diferentes suspensorios y camisetas.
Texto: Emilia Benton