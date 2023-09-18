Las 5 mejores ideas de regalos Nike para el amigo invisible

Descubre los mejores regalos Nike para el amigo invisible
Guía de compra
Seguro que en esta guía encontrarás algo que le puede gustar prácticamente a cualquier persona, desde una botella de agua hasta un gorro o una tarjeta de regalo.
Si vas a participar en un intercambio de regalos de amigo invisible durante las fiestas, lo más probable es que busques una idea de regalo económica que encante a amistades, familiares y compañeros y compañeras de trabajo. Lo divertido (y complicado) de elegir este tipo de regalos es que no se sabe para quién es y, cuando llegue el momento de entregarlo, podría acabar en manos de cualquiera de las personas participantes.
Los mejores regalos de amigo invisible son los que agradan a un amplio grupo de personas. Cuanto mejor sea, más participantes querrán quedárselo cuando les toque elegir regalo. En esta guía de regalos para el amigo invisible encontrarás ideas icónicas y unisex que impresionarán a todos los participantes.
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Las mejores ideas de regalos Nike para el amigo invisible
1. Minimochila o riñonera
La persona que reciba tu regalo del amigo invisible podrá llevar lo esencial con estilo gracias a una minimochila o una riñonera Nike. Al elegir el estilo de la minimochila, opta por uno sencillo en blanco y negro, que le encantará prácticamente a todo el mundo. A partir de ahí, elige un logo clásico de Nike Swoosh o una elegante inscripción de Nike Futura para lucir la marca.
Si crees que al grupo le gustará más una riñonera, Nike cuenta con varias en diferentes estilos y tamaños. Algunas están diseñadas para el deporte (por ejemplo, rutas de senderismo o de running largas), mientras que otras son ideales para el día a día o para complementar un look perfecto para festivales de música.
2. Botella de agua reutilizable
Una botella de agua reutilizable es un regalo pequeño y sencillo que utilizará con frecuencia. Puedes escoger una de acero inoxidable resistente para los desplazamientos diarios de tus compis de trabajo y seres queridos, que mantendrá el agua fría durante todo el día.
Otra opción es una botella de agua con pajita incorporada y un botón deslizante para abrirla con una sola mano, ideal para entrenamientos en casa, la cinta de correr o las clases de ciclo indoor. Opta por una botella sin bisfenol (BPA) que se pueda lavar a máquina fácilmente.
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3. Accesorios para el frío
Si el intercambio de regalos de amigo invisible se celebra en un lugar frío, Nike te ofrece un sinfín de ideas de regalo perfectas para el invierno. Puedes comprar una gran variedad de guantes, algunos con forro polar y otros compatibles con las pantallas táctiles, así como pañuelos para el cuello y bufandas con el logotipo Nike clásico. También puedes optar por unos calcetines acolchados con estampado tie-dye, tan divertidos como funcionales. Si un par de calcetines no es suficiente, escoge un paquete de tres o de seis.
Si buscas un regalo más cómodo, Nike ofrece una manta de tejido Fleece con pelo sintético que todo el mundo querrá que le toque.
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4. Gorro Nike
Un gorro es otro regalo eficaz para el amigo invisible, que se adapta a distintos tipos de persona y estilos. Los gorros Nike están disponibles en diferentes colores perfectos para cualquier persona, como blanco y negro, gris jaspeado, dorado, chocolate o verde, entre otros. Son ideales para regalar en intercambios de amigo invisible con un presupuesto limitado.
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5. Tarjeta de regalo Nike
Una idea práctica de última hora que nunca decepciona es una tarjeta de regalo Nike. Aunque no es el regalo más personal y original para amigos invisibles, la tarjeta de regalo permite a quien le toque elegir un producto que de verdad quiera. Podrá comprar zapatos, ropa o accesorios de entrenamiento, y encontrar algo que le encantará. Una tarjeta de regalo siempre es un acierto para el amigo invisible. Sobre todo cuando quieres ceñirte a un precio exacto.
Texto: Emilia Benton