Las mejores ideas de regalos Nike para adolescentes

Las ocho mejores ideas de detalles Nike para adolescentes
Guía de compra
Si buscas el regalo perfecto para un adolescente, con esta guía acertarás seguro.
Elegir el regalo perfecto para un adolescente no tiene por qué suponer un reto. En cuanto descubras sus intereses, aficiones y estilo, irás por el buen camino para encontrar un detalle que le encante.
Los regalos que aparecen a continuación sirven para cualquier ocasión: para las fiestas, un cumpleaños o una graduación. Echa un vistazo a estas ocho ideas de detalles Nike para adolescentes.
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Las ocho mejores ideas de detalles Nike para adolescentes
1. Camiseta estampada Nike
A los adolescentes les encanta que les regalen ropa, siempre y cuando sea algo que les guste. Te presentamos las camisetas estampadas Nike. Elige entre las camisetas estampadas de Nike SB y All Conditions Gear o el clásico diseño Swoosh. Las camisetas estampadas Nike está disponibles en modelos de manga larga, manga corta y sin mangas.
2. Gorro Nike
Una de las ventajas del frío es que se puede usar gorro. Si a tu adolescente le gustan los básicos, opta por un gorro minimalista de estilo pescador. O elige entre gorros con borla, forro polar y de punto. Para amantes del deporte, elige un gorro con los colores y el escudo de su equipo favorito.
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3. Accesorios para el pelo Nike
Si le gusta utilizar accesorios como gomas del pelo, coleteros o lazos, hay muchas opciones de Nike que se adaptan a diferentes estilos. La colección incluye gomas de terciopelo para el pelo, lazos grandes con el Swoosh y coleteros estampados que quedan genial tanto en un moño como en la muñeca.
4. Gafas de sol Nike
Escoge las gafas de sol que mejor se adapten a su estilo, ya sea una montura de aviador, unos cristales de espejo o unas gafas de running. Si siempre está delante de una pantalla, opta por unas gafas Nike Blue Light que le protejan los ojos.
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5. Correa para reloj Nike
Si tiene un Apple Watch, podría ser el momento ideal para regalarle una correa nueva. La correa Loop Nike Sport está fabricada con un tejido de nylon transpirable con el icónico logo del Swoosh en varios colores, como negro, blanco, oliva y los colores del orgullo. Otra opción es la correa Nike Sport, que está hecha con fluoroelastómero perforado que resulta muy suave al tacto. Está disponible en colores como el blanco, negro, gris, rojo o rosa.
6. Botella de agua Nike
Una botella de agua Nike es un regalo sencillo que utilizará con frecuencia. Opta por una botella de agua de acero inoxidable resistente que aguante los golpes cuando vaya de clase en clase o de casa en casa.
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7. Calcetines Nike
Los calcetines pueden ser un regalo estándar, pero no tienen por qué ser aburridos. Los calcetines de Nike están disponibles en distintos colores, como tie-dye y dip-dye. Nike ofrece calcetines que se ajustan a las aficiones del o la adolescente que recibirá tu regalo, tanto si le gustan los calcetines acolchados de running o de entrenamiento como si prefiere calcetines hasta la rodilla para el fútbol o el béisbol.
8. Tarjeta de regalo Nike
Si le encanta Nike, acertarás con una tarjeta de regalo. Con este regalo podrá elegir lo que quiera, sin complicaciones. También puedes meter una tarjeta de regalo dentro de un gorro, una botella de agua o unos calcetines Nike para darle una sorpresa.
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Texto: Emilia Benton