¿Qué son los suplementos preentrenamiento? ¿Merecen la pena?

En pocas palabras, aún no se ha investigado demasiado sobre los suplementos alimenticios.

La doctora Gam explica que, aunque sí hay estudios que demuestran que los suplementos preentrenamiento mejoran el rendimiento al hacer ejercicio, las pruebas no son del todo sólidas y los resultados son contradictorios.

En un estudio de pequeña escala se ofreció a 12 atletas masculinos de fuerza de unos 20 años una bebida energética o un placebo antes de participar en cuatro pruebas de dos minutos cada una que medían su rapidez y capacidad de respuesta. Según los resultados publicados en 2009 en el Journal of the International Society of Sports Nutrition, los voluntarios que tomaron la bebida energética (que contenía cafeína, vitamina C y compuestos botánicos y herbales) demostraron una capacidad de respuesta significativamente más rápida y una sensación mayor de energía y concentración que quienes tomaron el placebo.

En otro estudio de pequeña escala se estudiaron los posibles efectos en la masa muscular, la masa corporal magra y la fuerza del tren inferior de un suplemento para el rendimiento con varios ingredientes, entre los que se incluían la creatina y la beta alanina. Sharon Gam nos explica que los autores del estudio descubrieron que los participantes (24 hombres en la veintena que entrenaban con pesas) que tomaron el suplemento preentrenamiento y entrenaron tres días a la semana durante ocho semanas aumentaron un 9 % más su fuerza que el grupo que siguió el mismo programa de entrenamiento, pero sin el suplemento.

Por otra parte, un equipo de científicso del deporte de la Universidad del Sur de Florida llevó a cabo un estudio con 13 varones (de entre 20 y poco más de 30 años) en el que descubrieron que quienes tomaron un suplemento preentrenamiento a base de cafeína durante un periodo de cuatro semanas presentaron mejoras significativas en sus máximos anaeróbicos (es decir, en sus máximos de velocidad) y en los promedios de fuerza (la fuerza media que utilizan en el entrenamiento). Sin embargo, Dana White no cree mucho en estos resultados.

La experta nos explica que el ingrediente principal de la mayor parte de los suplementos preentrenamiento es un estimulante o una combinación de varios. Dana afirma: "Los estimulantes nos hacen creer que tenemos energía. Es un impulso neurológico, pero no es energía real. En realidad, lo único que nos proporciona energía son las calorías".

Además y según Sharon Gam, la financiación podría haber influido en los resultados. Sharon afirma: "Cabe destacar que muchos de los estudios los realizan investigadores con vínculos económicos con las marcas de suplementos, por lo que quizá no debamos fiarnos al 100 % de los beneficios de los que hablan".