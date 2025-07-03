Un nuevo estándar de estabilidad, comodidad y rendimiento: presentamos las Nike Structure 26

Cuando el equipo de diseño de Nike se planteó cómo podía mejorar las Structure 25, identificó una oportunidad para sustituir la antigua espuma y, en su lugar, apostó por una de sus mejores plataformas de amortiguación: ReactX. Además de la suavidad que proporciona la espuma, estas zapatillas tienen también una transición del talón a la puntera más suave que las 25.

"Lo que más me gusta de las Structure 26 es lo cómodas que resultan sin ser demasiado blandas", afirma el atleta Nike y medallista de oro Cole Hocker. "Combinan a la perfección comodidad y sujeción para ayudarme a aguantar todo el entrenamiento".

Pero la innovación no termina con la espuma. El elemento principal de las Structure 26 es el sistema de sujeción del mediopié de Nike, que ayuda a proporcionar una mayor estabilidad en los momentos cruciales de la zancada de cualquier runner. Esto puede ser particularmente útil si tiendes a la sobrepronación al correr, puesto que ayuda a crear una plataforma estable para transiciones suaves, sin un control excesivo.

Las Structure 26 incorporan una nueva parte superior de malla y una suela exterior rediseñada, que crean una comodidad y un rendimiento óptimos para runners. El acolchado mejorado de la parte superior permite que se acomode a diferentes formas de pies sin comprometer la gran sujeción. Estas zapatillas también incluyen una tracción y una durabilidad excepcionales en zonas de alto impacto.