Un nuevo estándar de estabilidad, comodidad y rendimiento: presentamos las Nike Structure 26

Un nuevo estándar de estabilidad, comodidad y rendimiento: presentación de las Nike Structure 26
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La última zapatilla de la línea Structure ofrece un sistema de sujeción avanzado que ayuda a la comunidad de runners a sentir más confianza en sus sesiones.
Información importante:
- Sistema de sujeción en el mediopié: El sistema de estabilidad más avanzado de Nike proporciona a la comunidad de runners una mayor sujeción.
- Amortiguación ReactX: La marca ha pasado a una mediasuela de espuma ReactX suave en las Structure 26.
- Un largo historial de confianza: Las Structure 26 evolucionan como unas zapatillas creadas por primera vez hace tres décadas para runners que buscan estabilidad y transiciones suaves.
Si cuando corres necesitas unas zapatillas diseñadas para reducir el índice de eversión del tobillo, ya están aquí las Nike Structure 26. Tanto en las sesiones rápidas de entrenamiento diarias como si te prepararas para distancias más largas, ahora puedes disfrutar de la estabilidad y la amortiguación que necesitas para centrarte en lo más importante: correr.
Gracias a las características avanzadas de estabilidad de las zapatillas y la mediasuela de espuma ReactX, la comunidad de runners puede sentir una nueva sensación de confianza para dar lo mejor de sí.
"Nos preocupamos por cada runner que necesita sujeción", explica Ashley Campbell, responsable experta de productos Nike Running. "Las Structure se centran en aportar confianza y constancia. Queremos ofrecer energía y emoción a un segmento que históricamente era percibido como aburrido y rígido".
"Las Structure se centran en aportar confianza y constancia. Queremos ofrecer energía y emoción a un segmento que históricamente era percibido como aburrido y rígido".
Ashley Campbell
Innovación constante
Cuando el equipo de diseño de Nike se planteó cómo podía mejorar las Structure 25, identificó una oportunidad para sustituir la antigua espuma y, en su lugar, apostó por una de sus mejores plataformas de amortiguación: ReactX. Además de la suavidad que proporciona la espuma, estas zapatillas tienen también una transición del talón a la puntera más suave que las 25.
"Lo que más me gusta de las Structure 26 es lo cómodas que resultan sin ser demasiado blandas", afirma el atleta Nike y medallista de oro Cole Hocker. "Combinan a la perfección comodidad y sujeción para ayudarme a aguantar todo el entrenamiento".
Pero la innovación no termina con la espuma. El elemento principal de las Structure 26 es el sistema de sujeción del mediopié de Nike, que ayuda a proporcionar una mayor estabilidad en los momentos cruciales de la zancada de cualquier runner. Esto puede ser particularmente útil si tiendes a la sobrepronación al correr, puesto que ayuda a crear una plataforma estable para transiciones suaves, sin un control excesivo.
Las Structure 26 incorporan una nueva parte superior de malla y una suela exterior rediseñada, que crean una comodidad y un rendimiento óptimos para runners. El acolchado mejorado de la parte superior permite que se acomode a diferentes formas de pies sin comprometer la gran sujeción. Estas zapatillas también incluyen una tracción y una durabilidad excepcionales en zonas de alto impacto.
La clave está en las pruebas
Sin un proceso de pruebas completo y minucioso, las innovaciones de las Structure 26 no se habrían hecho realidad. Gracias a la estrecha colaboración con el Nike Sport Research Lab, se consiguió validar este nuevo diseño.
En última instancia, el equipo creó unas zapatillas de running para asfalto estables y cómodas para atletas de élite y runners de todo tipo, ofreciendo un extra de confianza en cada kilómetro.
Las Structure forman parte de una de las tres categorías de Nike de su línea de zapatillas de running de asfalto. Representa una evolución en la amortiguación con sujeción para mantener una pisada estable, mientras que las Nike Vomero ofrecen la máxima amortiguación para una comodidad insuperable y las Nike Pegasus cuentan con una amortiguación reactiva para proporcionar retorno de energía durante todo el día. Estas líneas de running ayudan a cualquier atleta a elegir su modelo en función de la pisada amortiguada que prefiera, sin importar la distancia o la ruta elegida.
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Preguntas frecuentes
¿En qué se diferencian las Structure 26 de sus predecesoras?
Las Structure 26 cuentan con una de las mejores plataformas de amortiguación de Nike, ReactX, y es la primera vez que se usa espuma de este tipo en unas zapatillas Nike Structure. También eliminamos la cámara de aire del antepié para ofrecer una pisada más fluida. Los materiales de la parte superior también son más suaves y mullidos para una mayor comodidad.
¿Para qué tipo de actividades de running es la zapatilla más adecuada?
Las Structure 26 están diseñadas para todo tipo de runners, desde principiantes hasta atletas de competición, en particular para quienes buscan estabilidad y transiciones suaves, o un extra de sujeción. Si se entrena a diario, están optimizadas para correr largas distancias, por lo que la sujeción tradicional no es una limitación.