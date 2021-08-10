Qué hacer cuando tus padres controlan tu rendimiento deportivo según el entrenador Patrick Sang

Los familiares suelen pensar que ejercer presión te ayudará a conseguir tu objetivo, sea cual sea. O que solo es cuestión de esforzarse un poco más el día de la carrera. No siempre son capaces de ver que el verdadero esfuerzo está en las horas y horas que pasas entrenando y preparándote. Y que la motivación más poderosa viene de dentro.



Has dicho que tus padres eran atletas, pero parece que ya se han olvidado del esfuerzo diario que supone serlo y de que todo deporte requiere sacrificio y lucha. Creo que deberías invitar a tus padres a tus entrenamientos. Que te vean calentar, estirar y salir de los bloques una y otra vez. Que vean cómo trabajas el ritmo, la postura y la resistencia mental. Cuando se den cuenta de lo que realmente supone tu deporte, puede que empiecen a entender cómo te esfuerzas cada día y sean capaces de dejar de lado su ansiedad y decirte: "¡Puedes hacerlo!".



A veces, la respuesta no es desconectar de tu familia, sino hacerla partícipe para que entienda tu proceso y tu pasión.



Si esto no reduce la presión que ejercen sobre ti, tendrás que hablar con ellos. Hazles saber que sus comentarios te dispersan en lugar de motivarte. Diles lo mucho que amas tu deporte, igual que ellos amaban el suyo. Esto requiere valor, pero valdrá la pena.



Si tus padres estuvieran aquí conmigo ahora mismo, les diría que son afortunados por tener una hija como tú que realmente ama su deporte. También les diría que tu pasión por el running es algo que hay que proteger, apreciar y apoyar, y en ningún caso presionar hasta el límite. Además, les diría que lo que están haciendo ahora no les lleva a ningún sitio y que tienen que dejarte respirar.



Y esto es un recordatorio para los tres: todos queréis lo mismo. Tanto tú como tus padres queréis desarrollar tu potencial al máximo. Si puedes ayudarlos a entender que el camino se basa en el apoyo y no en la presión, no me cabe duda de que aprenderás a disfrutar de nuevo del running. Y tus padres también podrían disfrutar más desde una sana distancia.



Coach Sang