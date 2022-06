Qué hacer cuando tus padres controlan tu rendimiento deportivo según el entrenador Patrick Sang

Puede que ahora no lo parezca, pero ya estás a mitad de camino.



Yo también sentí cierta presión cuando empecé a correr en la Universidad de Texas en Austin (EE. UU.). El entrenador principal reclutó a nuevos corredores basándose principalmente en nuestras estadísticas. Cuando nos reunimos con él por primera vez, nos hizo preguntas sobre nosotros y nuestro nivel de running. A medida que avanzaba, me di cuenta de que estaba cada vez más decepcionado con nuestra experiencia. Ya traía unas expectativas preconcebidas y no éramos lo que él esperaba. Estaba furioso. Se le veía en la cara. Es una sensación terrible.



Con el tiempo, me di cuenta de que el entrenador estaba sometido a mucha presión para construir un equipo ganador y que nos la estaba transmitiendo a nosotros. Saber por lo que estaba pasando me ayudó a separar su ansiedad de la mía y me permitió hablarle con empatía en vez de con ira. Pronto hicimos algunas pruebas contrarreloj y pude demostrarle de lo que era capaz. Fue una satisfacción increíble poder demostrarle que sus expectativas eran erróneas, pero no podría haberlo hecho si no hubiese llegado a entender su perspectiva.



Por eso te digo que estás a medio camino. Ya te has esforzado por entender por qué tus padres actúan así. Como has dicho, están intentando vivir sus sueños a través de ti. Sabes que no se trata de tu rendimiento, sino de sus propios remordimientos. Entender esto te da ventaja a la hora de superar tu desafío. Tengo otra historia que puede ayudar al resto.



Cuando empecé con el atletismo, allá por los años 80, el running estaba experimentando grandes cambios en mi país, Kenia. La gente empezaba a ver este deporte como una oportunidad para conseguir un empleo, para obtener una beca e incluso para ir a Estados Unidos. Empecé a ver que las parejas y familiares de los y las atletas los veían como una fuente de ingresos. Esperaban que rindieran, y no precisamente en términos deportivos, sino económicos. Ejercer esa presión sobre atletas es como hacer que carguen con un peso físico: casi siempre les afectaba.