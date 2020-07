Qué comer antes de la carrera

Pero no hace falta que te hinches a comer pan o cereales el mes antes de una carrera o te hartes de hidratos de carbono para un 5000. Según Monique Ryan, nutricionista deportiva con más de 25 años de experiencia asesorando a atletas y equipos profesionales, ingerir más hidratos de carbono es una buena estrategia, pero para carreras de más de 90 minutos. Y el margen para que sea eficaz no es muy amplio.



Unos tres o cuatro días antes de la carrera, haz que tu dieta incluya un 70 % o 75 % de hidratos de carbono; el resto deberían ser proteínas y grasas saludables. Nada de zamparte un platazo de pasta la noche anterior a la carrera sin más, tal y como nos dice Maciel. “Si optas por esto último, lo más probable es que al día siguiente no te sientas especialmente ágil y encima, no habrás aumentado tus reservas de glucógeno. Tu cuerpo necesita más de una nochel para procesarlo”, añade.



Según Ryan, si te preparas para una carrera de gran fondo, debes practicar esta estrategia nutricional durante tus sesiones de entrenamiento; por ejemplo, en los días previos. Así descubrirás qué te funciona mejor y, cuando llegue el gran día, te ahorrarás sorpresas desagradables antes de la línea de salida.