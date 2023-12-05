Conseguir que las niñas sigan haciendo deporte

Cómo hacer que las niñas hagan deporte y no lo dejen
Guía para entrenar a niñas
Las niñas quieren hacer deporte. Quieren moverse, competir, arriesgarse y sentir que forman parte de algo. Lo difícil es hacer que den el paso y vayan al campo o al gimnasio, asegurarse de que tienen la equipación necesaria (como sujetadores deportivos y gomas para el pelo) y que no lo dejen.
Los expertos afirman que las niñas mejoran sus aptitudes físicas, mentales, emocionales y sociales cuando practican algún deporte. Aun así, las niñas abandonan las actividades deportivas el doble que los niños. Las cifras son incluso peores cuando se trata de niñas pertenecientes a alguna minoría.
La buena noticia es que todo el mundo puede ayudar a que las niñas se interesen por el deporte y no lo abandonen. Las niñas necesitan que se den ciertos factores clave para crear una conexión positiva y profunda con el deporte:
- Oportunidades de ser parte del equipo, de competir, de hacer amigas y de conectar con las integrantes del equipo y las personas adultas de su entorno.
- Los modelos que tengan para seguir también son muy importantes, como mujeres entrenadoras y personas de su entorno que apoyen a las atletas femeninas. Las niñas que cuentan con estos factores en sus vidas tienen más probabilidades de no abandonar el deporte cuando se hacen mayores.
- Finalmente, para que sigan yendo a entrenar, es necesario crear una cultura deportiva que incluya y apoye a las niñas. Esto comienza por propiciar esa cultura en nuestros equipos.
Nike está trabajando con colaboradores y expertos para combatir la tendencia al abandono deportivo. Las personas adultas que forman parte de la vida de las niñas pueden ser las heroínas y aliadas de esta causa propiciando experiencias positivas para ellas en la cancha, la pista, el campo o donde sea que practiquen deporte. Hemos creado esta guía de introducción para que todo el mundo pueda dar sus primeros pasos. Si buscas más consejos, echa un vistazo a estas hojas de consejos.