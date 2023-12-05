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Cómo hacer que las niñas hagan deporte y no lo dejen

Guía para entrenar a niñas
Última actualización: 5 de diciembre de 2023
4 min de lectura
Conseguir que las niñas sigan haciendo deporte

Las niñas quieren hacer deporte. Quieren moverse, competir, arriesgarse y sentir que forman parte de algo. Lo difícil es hacer que den el paso y vayan al campo o al gimnasio, asegurarse de que tienen la equipación necesaria (como sujetadores deportivos y gomas para el pelo) y que no lo dejen.

Los expertos afirman que las niñas mejoran sus aptitudes físicas, mentales, emocionales y sociales cuando practican algún deporte. Aun así, las niñas abandonan las actividades deportivas el doble que los niños. Las cifras son incluso peores cuando se trata de niñas pertenecientes a alguna minoría.

La buena noticia es que todo el mundo puede ayudar a que las niñas se interesen por el deporte y no lo abandonen. Las niñas necesitan que se den ciertos factores clave para crear una conexión positiva y profunda con el deporte:

  • Oportunidades de ser parte del equipo, de competir, de hacer amigas y de conectar con las integrantes del equipo y las personas adultas de su entorno.

  • Los modelos que tengan para seguir también son muy importantes, como mujeres entrenadoras y personas de su entorno que apoyen a las atletas femeninas. Las niñas que cuentan con estos factores en sus vidas tienen más probabilidades de no abandonar el deporte cuando se hacen mayores.

  • Finalmente, para que sigan yendo a entrenar, es necesario crear una cultura deportiva que incluya y apoye a las niñas. Esto comienza por propiciar esa cultura en nuestros equipos.

Nike está trabajando con colaboradores y expertos para combatir la tendencia al abandono deportivo. Las personas adultas que forman parte de la vida de las niñas pueden ser las heroínas y aliadas de esta causa propiciando experiencias positivas para ellas en la cancha, la pista, el campo o donde sea que practiquen deporte. Hemos creado esta guía de introducción para que todo el mundo pueda dar sus primeros pasos. Si buscas más consejos, echa un vistazo a estas hojas de consejos.

Prepáralas para el éxito

  • Prepáralas para el éxito, Conseguir que las niñas sigan haciendo deporte, slide 1 of 3
    Alimenta su pasión por el deporte

    Inspira a niñas (¡y niños!) con referentes de atletas y equipos femeninos. Mientras tanto, permite que las niñas creen su propio espacio. Si tenéis vestuario, decoradlo. Las niñas se involucran cuando crean nombres de equipos, pancartas y cualquier otra cosa que las identifique como parte del equipo.

  • Prepáralas para el éxito, Conseguir que las niñas sigan haciendo deporte, slide 2 of 3
    Ten en cuenta el sesgo de género

    A las niñas se les crean expectativas diferentes a las de los niños, lo que puede suponer un problema. Pregúntate: ¿Está recibiendo el mismo apoyo que un niño? ¿Se la trata como si fuera más frágil? ¿Su comportamiento se interpreta de formas distintas? (por ejemplo, si se la tacha de "mandona" por actitudes que en un niño se considerarían "de líder"). Tómate un tiempo para pensar estrategias que favorezcan la igualdad en el campo de juego. Después de cada entrenamiento, pregúntate si esperabas diferentes resultados de las niñas que de los niños.

  • Prepáralas para el éxito, Conseguir que las niñas sigan haciendo deporte, slide 3 of 3
    Implica a las familias

    Si las niñas hacen o no deporte no siempre depende solamente de ellas. Es importante implicar a padres, madres y personas a cargo y hacer que desempeñen un papel activo en la participación de las niñas. Pídeles que animen a todo el mundo en todos los entrenamientos. Haz entrenamientos abiertos para familias. Cuando las familias se implican, es más probable que sigan llevando a sus hijas a entrenar.

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Publicación original: 28 de noviembre de 2023

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