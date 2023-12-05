Conseguir que las niñas sigan haciendo deporte

Las niñas quieren hacer deporte. Quieren moverse, competir, arriesgarse y sentir que forman parte de algo. Lo difícil es hacer que den el paso y vayan al campo o al gimnasio, asegurarse de que tienen la equipación necesaria (como sujetadores deportivos y gomas para el pelo) y que no lo dejen.



Los expertos afirman que las niñas mejoran sus aptitudes físicas, mentales, emocionales y sociales cuando practican algún deporte. Aun así, las niñas abandonan las actividades deportivas el doble que los niños. Las cifras son incluso peores cuando se trata de niñas pertenecientes a alguna minoría.



La buena noticia es que todo el mundo puede ayudar a que las niñas se interesen por el deporte y no lo abandonen. Las niñas necesitan que se den ciertos factores clave para crear una conexión positiva y profunda con el deporte:



Oportunidades de ser parte del equipo, de competir, de hacer amigas y de conectar con las integrantes del equipo y las personas adultas de su entorno.





de ser parte del equipo, de competir, de hacer amigas y de conectar con las integrantes del equipo y las personas adultas de su entorno. Los modelos que tengan para seguir también son muy importantes, como mujeres entrenadoras y personas de su entorno que apoyen a las atletas femeninas. Las niñas que cuentan con estos factores en sus vidas tienen más probabilidades de no abandonar el deporte cuando se hacen mayores.





que tengan para seguir también son muy importantes, como mujeres entrenadoras y personas de su entorno que apoyen a las atletas femeninas. Las niñas que cuentan con estos factores en sus vidas tienen más probabilidades de no abandonar el deporte cuando se hacen mayores. Finalmente, para que sigan yendo a entrenar, es necesario crear una cultura deportiva que incluya y apoye a las niñas. Esto comienza por propiciar esa cultura en nuestros equipos.



Nike está trabajando con colaboradores y expertos para combatir la tendencia al abandono deportivo. Las personas adultas que forman parte de la vida de las niñas pueden ser las heroínas y aliadas de esta causa propiciando experiencias positivas para ellas en la cancha, la pista, el campo o donde sea que practiquen deporte. Hemos creado esta guía de introducción para que todo el mundo pueda dar sus primeros pasos. Si buscas más consejos, echa un vistazo a estas hojas de consejos.