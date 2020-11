¿Los huevos son buenos para mí?

La forma más saludable de comer huevo

A la luz de todo esto, los expertos recomiendan no tomar más de media docena de huevos a la semana. Sin embargo, el doctor Stampfer indica que, para la mayoría de la gente, "un huevo al día está bien". De acuerdo con Maciel, lo más probable es que no pase nada por comer dos al día si no estás consumiendo muchas otras fuentes de colesterol y no tienes antecedentes familiares de problemas cardiovasculares. No obstante, ambos expertos afirman que deberías consultar al médico si esto te preocupa, ya que en tu caso podría ser conveniente limitar la ingesta.



Para averiguar cuál es la cantidad aconsejada para ti (como con cualquier opción alimentaria, esta es personal), Stampfer, que reconoce zamparse unos cuantos a la semana, recomienda pensar con qué reemplazarías los huevos. Si reducir la ingesta de huevo implica comer más carne procesada para obtener proteínas, por ejemplo, lo mejor es que sigas con los huevos. Sin embargo, si vas a sustituirlos a menudo por alimentos naturales o mínimamente procesados, como la avena, entonces puedes reducir su consumo. De cualquier manera, si vas a comer huevos, intenta no combinarlos con alimentos ricos en grasas saturadas y trans (tocino y salchichas… ¡ejem, ejem!). Hazlos revueltos con verduras y una rebanada de pan tostado integral.



Ah, y si consumes huevos para complementar tu entrenamiento (algo muy inteligente, por cierto), cómetelos como un aperitivo, una hora antes o después de entrenar, como aconseja Maciel. Si los combinas con hidratos de carbono, como la fruta, las grasas de los huevos ayudan a ralentizar la digestión y a estabilizar los niveles de azúcar en sangre para que no te bloquees durante el ejercicio. Y después de la sesión, la mezcla de proteínas, grasas y micronutrientes acelerará la recuperación. Pero no hagas como Rocky Balboa: comer huevos crudos no es buena idea, en absoluto.