MEJORA TUS PEDIDOS
Move To Zero
Guía rápida para hacer el pedido correcto
¿Sabes que las devoluciones pueden tener un impacto? Si escoges el producto adecuado a la primera, no solo puedes ahorrar tiempo y esfuerzo, sino que también puedes disfrutarlo en cuanto lo recibas.
Conoce mejor el producto
¿Te ha gustado algo? En la página del producto, puedes hacer clic en "Ver detalles del producto" para obtener más información antes de comprarlo. Ahí aparece todo, desde los materiales de los productos hasta las instrucciones de lavado y las ventajas. Así, podrás saber si es lo que quieres antes incluso de que vaya de camino a tu casa.
Guías de tallas
La talla adecuada puede marcar una gran diferencia en cualquier tipo de compra. Cada persona tiene un cuerpo diferente, por eso te traemos algunos consejos sobre cómo encontrar tu talla ideal de zapatillas, ropa y mucho más.
Descubre tu talla y ajuste ideales
Si quieres ropa que tenga el ajuste perfecto, la sección Talla y ajuste es el mejor lugar para empezar. Te ofrece la altura y la talla de cada modelo para que puedas imaginar cómo te quedaría a ti el producto. Echa un vistazo a la guía de tallas para obtener más información o compara la talla con la de los productos que ya tengas. Si sigues sin decidirte, también puedes ir a la Nike Store para probarte ropa.
Escoge zapatillas con un buen ajuste
Si buscas unas zapatillas que tengan un ajuste adecuado, puedes comprobar la talla de las que ya tienes o medirte el pie para utilizar la guía de tallas. Ve a una Nike Store cercana para probarte las zapatillas y pedir ayuda al personal.
A la hora de hacer devoluciones
Aunque devolver un producto por mensajería es muy cómodo, en una tienda es más fácil conseguir ayuda en el momento para encontrar la talla y el ajuste adecuados. Encuentra una Nike Store a continuación. Nuestro personal está a tu disposición.
Una nueva vida para esas zapatillas que están como nuevas
Cuando nos devuelven zapatillas, tratamos de alargar su vida útil para cumplir con el compromiso Move To Zero: nuestro objetivo para conseguir cero residuos y la neutralidad en las emisiones de carbono para proteger el futuro del deporte. Si están como nuevas, un poco gastadas o con una pequeña imperfección, las limpiamos, las desinfectamos y las renovamos a mano antes de volver a ponerlas en las estanterías de nuestra tienda. Así pueden convertirse en las nuevas zapatillas favoritas de alguien por un precio reducido. Comprar estos productos renovados alarga su vida, los aleja de los vertederos y les da uso durante un poco más de tiempo.