Cuando nos devuelven zapatillas, tratamos de alargar su vida útil para cumplir con el compromiso Move To Zero: nuestro objetivo para conseguir cero residuos y la neutralidad en las emisiones de carbono para proteger el futuro del deporte. Si están como nuevas, un poco gastadas o con una pequeña imperfección, las limpiamos, las desinfectamos y las renovamos a mano antes de volver a ponerlas en las estanterías de nuestra tienda. Así pueden convertirse en las nuevas zapatillas favoritas de alguien por un precio reducido. Comprar estos productos renovados alarga su vida, los aleja de los vertederos y les da uso durante un poco más de tiempo.