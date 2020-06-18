Gana fuerza con movimientos excéntricos
Entrenamiento y nutrición
Por Betina Gozo
Aprovecha el movimiento y ve más despacio para ver grandes resultados.
¿Qué es el movimiento excéntrico? Es la parte del movimiento en la que los músculos se están elongando. Es una manera genial de mejorar la fuerza sin utilizar equipamiento. Solo se usa el peso corporal. Por ejemplo, en las sentadillas, el momento en el que estamos bajando es el movimiento excéntrico. Cuando hacemos movimientos de este tipo, hay que ir despacio; en el caso de las sentadillas, dedicar de 3 a 10 segundos para la bajada. Así puedes activar todos y cada uno de los músculos de la zona que estás trabajando.
"La cosa no se queda en las sentadillas. Puedes convertir casi cualquier movimiento en trabajo excéntrico".
Betina Gozo
"La cosa no se queda en las sentadillas. Puedes convertir casi cualquier movimiento en trabajo excéntrico". Pruébalo en las flexiones: céntrate en bajar muy despacio y subir a ritmo normal. Cuando incorporas esta fase excéntrica a una flexión, notas que los músculos del torso y los estabilizadores se activan mucho más. Y eso, normalmente, ayuda mucho con la sobrecompensación o los puntos débiles. Es una de las técnicas que más gusta utilizar con mis clientes, porque ayuda a que consigan hacer más flexiones y con más fuerza. La mayoría de atletas suelen hacer 10 repeticiones lo más rápido que pueden. Pero si añadimos movimiento excéntrico a esas 10 repeticiones, haremos un trabajo más intenso y notaremos que ganamos fuerza con más rapidez.
No te pierdas los movimientos excéntricos de mis entrenamientos o pruébalos por tu cuenta cuando veas que tu sesión incluye flexiones o sentadillas. Hazlas de forma excéntrica, invirtiendo 3 o 4 segundos en cada repetición. Verás que, al centrarte en este tipo de movimiento, trabajas los mismos músculos de una forma totalmente diferente.