Gana fuerza con movimientos excéntricos

"La cosa no se queda en las sentadillas. Puedes convertir casi cualquier movimiento en trabajo excéntrico". Pruébalo en las flexiones: céntrate en bajar muy despacio y subir a ritmo normal. Cuando incorporas esta fase excéntrica a una flexión, notas que los músculos del torso y los estabilizadores se activan mucho más. Y eso, normalmente, ayuda mucho con la sobrecompensación o los puntos débiles. Es una de las técnicas que más gusta utilizar con mis clientes, porque ayuda a que consigan hacer más flexiones y con más fuerza. La mayoría de atletas suelen hacer 10 repeticiones lo más rápido que pueden. Pero si añadimos movimiento excéntrico a esas 10 repeticiones, haremos un trabajo más intenso y notaremos que ganamos fuerza con más rapidez.



No te pierdas los movimientos excéntricos de mis entrenamientos o pruébalos por tu cuenta cuando veas que tu sesión incluye flexiones o sentadillas. Hazlas de forma excéntrica, invirtiendo 3 o 4 segundos en cada repetición. Verás que, al centrarte en este tipo de movimiento, trabajas los mismos músculos de una forma totalmente diferente.