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Crea espacios deportivos para las niñas

Guía para entrenar a niñas
Última actualización: 5 de diciembre de 2023
4 min de lectura
Crea espacios deportivos para las niñas

Los expertos afirman que las niñas mejoran sus aptitudes físicas, mentales, emocionales y sociales cuando practican algún deporte. Sin embargo, las niñas abandonan el deporte el doble que los niños. Para combatir la tendencia al abandono deportivo, Nike está trabajando con colaboradores y expertos y hemos desarrollado la Guía para entrenar a niñas: un recurso para ayudar, apoyar y animar a las atletas más jóvenes.

Lo cierto es que las equipaciones y los espacios deportivos no están diseñados para las niñas. Y esta idea se refuerza de manera no intencionada en distintas situaciones. Tener que cruzar un parque entero para encontrar un baño o tomar prestados los uniformes del equipo de los chicos transmite que el que haya niñas atletas es una idea tardía, algo anecdótico que no forma parte de lo que se considera normal. La equipación de protección tampoco se crea siempre teniendo en cuenta a las niñas, por lo que puede no quedarles bien y resultar incómoda e incluso peligrosa.

A menudo, las niñas tienen que apañárselas en condiciones poco propicias, lo que afecta negativamente a su experiencia con el deporte.

Las niñas necesitan equipación de su talla y ropa que les quede bien, espacios cercanos y limpios para poder gestionar sus necesidades de higiene básicas y entrenamientos en lugares y horarios que no pongan en peligro su integridad física. Aunque no puedas construir un baño mejor, puedes hacer que las niñas se sientan más cómodas y seguras considerando estas necesidades cuando planifiques las sesiones deportivas y sus ubicaciones.

Y recuerda: a muchas niñas no se les anima a practicar deporte. El simple hecho de apuntarse a un deporte es un riesgo, por lo que para las niñas es todavía más importante tener un ambiente positivo y saludable que les permita sentirse a gusto y pasárselo bien.

Prepáralas para el éxito

  • Prepáralas para el éxito, Crea espacios deportivos para las niñas, slide 1 of 3
    Mantenlas a salvo y haz que se sientan incluidas

    Comprueba el espacio con tiempo de antelación para asegurarte de que está exento de riesgos, bien iluminado y debidamente supervisado. Los baños deben ser fácilmente accesibles y ofrecer privacidad. Si un espacio no se adecua a tus necesidades, busca otras alternativas, como un gimnasio o un parque, o planifica el entrenamiento durante las horas con luz solar.

  • Prepáralas para el éxito, Crea espacios deportivos para las niñas, slide 2 of 3
    Crea entornos inclusivos

    Dales la oportunidad de sentir que son parte del equipo. A medida que la realidad en torno a la identidad de género cambia, todos los niños y niñas deben sentirse parte del equipo. Empieza por usar un lenguaje inclusivo. En lugar de utilizar "chicos" o pronombres equivocados, usa términos inclusivos, como "equipo" o "grupo". A continuación, deja que personalicen el espacio. Puede ser algo tan sencillo como hacer un cartel con el nombre y el símbolo del equipo.

  • Prepáralas para el éxito, Crea espacios deportivos para las niñas, slide 3 of 3
    Equípalas para jugar

    Las niñas y los niños tienen necesidades diferentes, sobre todo cuando empieza la adolescencia. Es importante reflexionar sobre cómo la talla, la equipación de protección y la ropa pueden influir en la experiencia de una niña. ¿Ha dejado de participar cuando antes sí lo hacía? Puede ser que no se sienta cómoda con su cuerpo. Averigua qué le pasa y haz lo que esté en tu mano para que vuelva a jugar.

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Publicación original: 28 de noviembre de 2023

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