Prepárate para encarar tu primer trail

El primer motivo es el entorno. "Cuando corres por caminos naturales, no tienes que ir pendiente de las señales de tráfico, no se te altera tanto la respiración y no escuchas el sonido de los cláxones", explica Sally McRae, ultramaratoniana de élite de Nike Trail y entrenadora de trail running en Bend (Oregón, EE. UU.). "Corres por paisajes con árboles, tierra y flores; inhalas aire fresco y escuchas el soplido del viento. Todos estos factores alivian el estrés y te revitalizan". Pero esto no solamente lo afirma McRae. Un estudio publicado en la revista PNAS ha demostrado que realizar actividad física incluso poco tiempo en espacios naturales mejora tu bienestar mental, en comparación a hacerlo en un entorno urbano, quizá porque los espacios naturales son más abiertos y tranquilos, y se perciben como una forma de escape.



Dejando de lado el tema de las vistas, "cada kilómetro de un camino es distinto al anterior", según comenta Woods. "Puede que un kilómetro sea cuesta arriba y el siguiente sea totalmente plano y te parezca un paseo". Tanto Woods como McRae coinciden en que correr por un terreno nuevo que cambia a menudo conforme avanzas supone un reto único para tus músculos y tu mente, porque nunca sabes qué vendrá después. Si esto supone correr cuesta arriba pequeñas montañas, no te preocupes, aquí te dejamos un dato tranquilizador: llegar al final de una ruta difícil no solamente puede aumentar tu fuerza y tu resistencia física, sino que, según un estudio publicado en el Journal of Physical Education and Sport en 2019, también afianza la resiliencia y te ayuda a afrontar los retos diarios con más ganas.