Nuevos ejemplos

¿Qué harías si alguien que quieres te dice que se te ha subido la fama a la cabeza?

EMMA: Creo que me sentiría avergonzada. No sabría qué hacer. Toda mi vida he evitado caer en eso y he intentado mantener los pies en la tierra.

Si alguien que me conoce bien me dice que nunca me había visto comportarme así y que no le gusta, no sé cómo reaccionaría. Estaría superasustada, porque a mí no me gusta que la gente haga eso. He visto a personas cambiar por haber conseguido cosas que ni si quiera eran tan increíbles pero, como piensan que han conseguido algo, cambian. No me gusta nada la gente que se comporta de esa forma. Si alguien cambia su manera de ser por una cosa así, no le necesito en mi vida.