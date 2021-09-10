Nuevos ejemplos
Emma Meesseman
Vuela alto, pero no olvides tus raíces. A pesar de todo lo que ha conseguido, la jugadora de la WNBA Emma Meesseman siempre será "Emma de Ypres".
No importa lo lejos que haya llegado, Emma siempre ha mantenido su autenticidad. Hablamos con ella sobre cómo el apoyo de quienes le rodean y de la ciudad en la que creció la han convertido en la persona que es a día de hoy. Tanto cuando está con los suyos como cuando viaja por el mundo ganando campeonatos, Emma se mantiene fiel a sí misma.
Parece que estás muy unida a tus raíces, ¿cuánta importancia tiene tu ciudad de origen para ti?
EMMA: Creo que es muy importante recordar siempre de dónde vengo. Haberme criado aquí me ha ayudado a mantener los pies en el suelo. No he cambiado, sigo siendo la misma Emma de siempre. Las personas que viven aquí saben quién soy de verdad, no me conocen por haber jugado en Rusia y Estados Unidos ni por ser MVP. Para ellas, solo soy Emma. Y eso es lo que me encanta de estar en casa.
"Las personas que viven aquí saben quién soy de verdad, no me conocen por haber jugado en Rusia y Estados Unidos ni por ser MVP. Para ellas, solo soy Emma".
- Emma Meesseman
¿Qué harías si alguien que quieres te dice que se te ha subido la fama a la cabeza?
EMMA: Creo que me sentiría avergonzada. No sabría qué hacer. Toda mi vida he evitado caer en eso y he intentado mantener los pies en la tierra.
Si alguien que me conoce bien me dice que nunca me había visto comportarme así y que no le gusta, no sé cómo reaccionaría. Estaría superasustada, porque a mí no me gusta que la gente haga eso. He visto a personas cambiar por haber conseguido cosas que ni si quiera eran tan increíbles pero, como piensan que han conseguido algo, cambian. No me gusta nada la gente que se comporta de esa forma. Si alguien cambia su manera de ser por una cosa así, no le necesito en mi vida.
"No he cambiado, sigo siendo la misma Emma de siempre".
- Emma Meesseman
Tu madre es un referente para ti. ¿Qué te enseñó cuando eras pequeña y qué influencia tiene ahora mismo en ti?
EMMA: Nunca he visto a mi madre jugar, pero todo el mundo me decía siempre cosas como: "Uy, era muy buena jugadora, ganaba muchos trofeos". Por eso, mi instinto competitivo y mi motivación me decían "sé mejor que tu madre". Pero ella nunca me obligó a jugar al baloncesto. Desde el principio de mi carrera, acordamos que era mi madre y no mi entrenadora. Lo más importante que aprendí de ella fue a seguir siendo humilde y fiel a mí misma. Tanto ella como mi padre se aseguraron de que así fuera. Dicho eso, obviamente, es imposible ser exactamente la misma persona y no cambiar nunca nada.
"Sigue siendo humilde y fiel a ti misma".
- Emma Meesseman
¿Cómo te ha ayudado el deporte en tu vida privada? Ya has hablado sobre cómo tu seguridad como jugadora aumentó en Estados Unidos, ¿ganaste también confianza en el plano personal?
EMMA: Creo que sí. El baloncesto me ha dado el empujón de confianza que necesitaba en mi vida personal, porque soy alta y soy mujer. Creo que sin este deporte me sería más difícil aceptarme a mí misma y a mi cuerpo. Ahora formo parte de un círculo en el que todo el mundo es alto y, además, consigo cosas por ser alta. Estoy segurísima de que el baloncesto me ha ayudado a tener más confianza en mí.
"Ahora formo parte de un círculo en el que todo el mundo es alto y, además, consigo cosas por ser alta".
- Emma Meesseman
Directora: Chaka (Charlene van Kasteren) @charlenevankasteren
Fotógrafa: Jaimy Gail @jaimygail
Fotógrafo adjunto: Boris Lutters
Los pies en el suelo con Emma Meesseman
"He visto a personas cambiar por haber conseguido cosas que ni siquiera eran tan increíbles pero, como piensan que han conseguido algo, cambian. Eso no me gusta nada", nos cuenta Emma. Lo más importante para ella es mantenerse fiel a sí misma y ser quien es, un sentimiento muy familiar para cualquier persona unida a sus raíces que viaje por el mundo. Descubre la historia de Emma. Un día puede ser la tuya.