Alan Landeros, futbolista de Ciudad de México, perfecciona sus habilidades

Hay miles de formas de descubrir que se tiene pasión por algún deporte. Alan Landeros, estudiante de 20 años de Ciudad de México, descubrió el fútbol urbano navegando en Internet y se quedó fascinado con el creativo estilo de sus jugadores. A diferencia del fútbol estándar, el fútbol callejero se juega generalmente en un campo más pequeño, con menos jugadores, y se marcan más goles. Es necesario tener control, habilidades individuales y saber pensar rápido. Los jugadores como Alan pasan horas desarrollando una serie de trucos que, encadenados, son un espectáculo en las batallas locales contra otros jugadores. Para Alan, no se trata tanto de un juego, sino de una forma de expresión personal.



Quedamos con Alan en su ciudad, en el parque Axomiatla, en el lugar donde entrena para perfeccionar su impresionante repertorio. Durante un breve descanso, Alan nos cuenta cómo es su comunidad local de fútbol urbano y cómo este deporte lo ayuda a canalizar su creatividad.