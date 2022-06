Alan Landeros, futbolista de Ciudad de México, perfecciona sus habilidades

Se me ocurren ideas nuevas en cualquier momento del día, a veces simplemente viendo vídeos antiguos de mí mismo, pero prefiero esperar y practicar los trucos difíciles cuando entreno. He tenido algún que otro accidente mientras intentaba hacer algo nuevo sin pensarlo antes bien. Una vez me hice tanto daño en la rodilla que no pude entrenar durante cuatro meses. Cuando volví a entrenar, noté que tenía miedo de intentar cosas nuevas porque no quería correr el riesgo de lesionarme, pero eso fue todavía peor porque me estanqué y empecé a sentirme desmotivado. Ahora trato de planear el truco todo lo que pueda, pero al final siempre me arriesgo. Si me caigo, pues vale. No me quiero quedar estancado.