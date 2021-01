Retratos: La búsqueda de la comunidad a través del netball con Maggi Gao

¿Cómo lo conociste?

Crecí en Shanghái y no era, digamos, la persona más deportista del mundo. Con 8 años, me matriculé en una escuela británica que acababa de abrir en mi vecindario y el netball formaba parte del plan de estudios. Por aquel entonces, odiaba hacer ejercicio, pero el netball me hizo tener más confianza en mis habilidades deportivas. Me apoyaron mucho. [Me decían] "De acuerdo, prueba esto. No te preocupes si haces algo mal". Fue la primera vez que pude probar algo. Llevo jugando al netball mucho tiempo. Ahora mismo no me salen los números, espera… 17 años, sí, eso es.