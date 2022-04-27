Dieta o ejercicio: ¿qué es más importante para perder peso?

Demasiado a menudo, la eficacia del ejercicio se asocia solo con adelgazar. ¿Cuáles son los mejores entrenamientos para perder peso? ¿Cuántas veces por semana hay que entrenar para adelgazar? ¿Cuántas calorías se pueden quemar? Este tipo de preguntas solo tienen en cuenta una finalidad: cambiar el peso corporal.

La actividad física ofrece ventajas significativas si tu objetivo es adelgazar, ya que aumenta el gasto energético total diario (GETD), que es la cantidad de calorías (energía) que quemas en un día. El GETD se calcula a partir de varios factores como:

Edad

Altura

Peso

Sexo

Nivel de actividad

Composición corporal

El GETD es importante porque el excedente calórico que se produce cuando comes más de lo que necesitas provoca un aumento de peso. Por el contrario, si creas un déficit calórico ingiriendo pocas o quemando demasiadas calorías, adelgazas.

Esto ha hecho que muchas personas den por sentado que, si quieres adelgazar, solo tienes que hacer más ejercicio. Pero no es del todo verdad.