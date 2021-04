Cómo dejar de compararte con otras personas en el gimnasio

R:

Te agradezco tu sinceridad. Es difícil admitir este tipo de sentimientos, pero yo también los he tenido.



A veces, cuando la persona que hay a mi lado en la cinta aumenta el ritmo, me descubro haciendo lo mismo, pulsando el botón aunque un momento antes me pareciese bien mi velocidad.



En ese momento, tengo que pararme y decirme: "¿Qué estás haciendo? No conoces a esta persona. Llevas cuatro días seguidos entrenando, así que no es raro que otras personas vayan un poco más rápido que tú". Tengo que resetear mis pensamientos para asegurarme de que hago lo que es mejor para mi cuerpo y no distraerme con lo que sucede a mi alrededor.



Y también he estado en el otro lado. Hay personas que me han dicho: "Te odio por tener esos brazos", porque saben que yo no he tenido que entrenar con pesas para conseguir esta definición. Es algo genético. No tengo ningún mérito por ello, pero eso no impide que despierte celos.



Lo que sientes es normal. Solo tienes que ser capaz de frenarte en ese momento, respirar hondo y recordarte algunas cosas.