¿Correr sin zapatillas es una buena idea?

Para empezar, está el problema de pisar objetos peligrosos o afilados. Si vas a correr con los pies totalmente descalzos, será mejor que te asegures de que tienes la vacuna contra el tétanos. La vacuna te ayudará a evitar problemas más serios si te haces un corte o una herida por el que puedan entrar bacterias.

Kennedy nos cuenta que también hay que tener en cuenta la superficie. Poca gente suele correr en terrenos naturales bien cuidados, sino que es más habitual hacerlo por aceras de cemento, carreteras o terreno firme.

"Esto significa que nuestros pies no caminan por terrenos con diferentes superficies ni maniobran por terreno 'natural'", aclara Kennedy. "Si correr en superficies duras y uniformes, como en las que solemos correr, castiga los pies con zapatillas, imagina como sería si no las lleváramos".

Aunque correr con los pies descalzos pueda considerarse algo natural o instintivo, la falta de familiaridad con este movimiento y tipo de terreno puede aumentar el riesgo de lesiones, como esguinces y torceduras", indica la experta. Por eso es buena idea consultarlo con tu especialista en salud o fisioterapeuta antes de intentar correr sin ningún tipo de calzado.

Al fin y al cabo, aunque ir sin zapatillas es un estado natural, también hay que tener en cuenta el efecto de la adaptación al calzado. Las investigaciones sugieren que el uso de zapatillas ha hecho que el pie humano disminuya de tamaño con el paso de los siglos y también ha afectado a nuestra zancada, al desarrollo de nuestro puente y a los patrones de movimiento en general. Por ejemplo, al andar con los pies descalzos, el peso del cuerpo suele caer en la parte media del pie, lo que reduce el impacto en el talón y acorta la zancada. La amortiguación hace que el peso del cuerpo caiga sobre el talón, lo que aumenta la presión en la pierna, sobre todo en las articulaciones.